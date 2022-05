Így emlékeznek meg Haumann Péter haláláról

Mint arról az Infostart is beszámolt korábban, 81 éves korában méltósággal viselt hosszú betegség után meghalt Haumann Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a nemzet színésze.

Gyermekei, Máté és Petra követték a pályán, fia egy Shakespeare-idézettel búcsúzott édesapjától a Facebookon:

„Apu sokat mondogatta az alábbit mielőtt elment:

Hamlet

Tapot se; daczolunk e baljóslattal: hisz egy verébfi

sem eshetik le a gondviselés akaratja nélkül. Ha

most történik: nem ezután; ha nem ezután, úgy most

történik; s ha most meg nem történik, eljő máskor:

készen kell rá lenni; addig van. Miután senkinek sincs

olyanja, mit itt ne hagyjon: mit árt elébb hagyni el?

Ám legyen!”

A budapesti Katona József Színháznak több mint két évtizeden volt a tagja Haumann Péter, az intézet ezt írta halálhírére a Facebookon: „Huszonkét éven át a Katona József Színház társulatának tagja. Halálának híre mély fájdalommal tölt el minket, az együtt töltött évek emlékét szívünkben őrizzük.”

Miskolci Nemzeti Színház: „2012-ben a miskolci közönség a Nemzet Színésze, a Kossuth-díjas Haumann Péter alakításában láthatta a kisember-ügynök, Willy Loman örök figuráját Az ügynök halála című előadásunkban, Balikó Tamás rendezésében. Emléke, játéka örökké velünk marad.”

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere Facebook-posztjában óriási veszteségként ír a színész haláláról.

„Az ő színészete esetében minden kiegészítés fosztóképző. Filmszínész, karakterszínész, szinkronszínész… Haumann Péter egyszerűen színész volt, egy a legnagyobbak közül.

Mindent tudott, a tragédiától a komédiáig, az operettől a musicalig, a filmtől a sorozaton át a meseszinkronig. Aligha akad olyan generáció ma Magyarországon, akiknek ne adott volna meghatározó élményt valamelyik alakítása. Az elmúlt években fokozatosan, csendben vonult vissza a pályától, a Macskák 1500. előadásán tavaly szeptemberben még utoljára erőt merített a közönség szeretetéből. Ma örökre megpihent. Isten nyugosztalja!”

Mesterházy Attila ,az MSZP volt elnöke felfoghatatlan veszteségről ír: „Minden szerepben káprázatos volt legyen az Harpagon vagy a Patás a Bakterházból. A filmjeivel őrizzük emlékét.”

Haumann Péter az InfoRádió Aréna című műsorának nyolc éve volt a vendége, a beszélgetést itt megnézheti.

Itt pedig egy egy évvel ezelőtt interjúnk található vele.

Nyitókép: MTI Fotó: Balogh Zoltán