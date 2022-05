Balsai Móni: sokáig nem mertem segítséget kérni

A Jászai Mari-díjas színésznő először a Centrál Színházban látható új bemutatójáról, a Shirley Valentine-ról beszélt. Szerinte hihetetlen nagy életerőt és energiát közvetít a színdarab, ami a mostani szomorú időszakban – a járvány, a háború és más nehézségek ellenére – nagyon jó kikapcsolódást nyújt.

"Mindemellett szívmelengető is, mert egy emberi sorsot ismerünk meg benne, amely nagyon szép utat jár végig Shirley Valentine karakterében" – teszi hozzá Balsai Móni, aki szerint dacára annak, hogy az alkotás egy női életet tár fel, menetközben mégis kiderül, hogy mindenkire, így a férfiakra is érvényes.

Tatabányán, az előadás decemberi bemutatója után egy 20 év körüli férfi személyesen mondta el a főszerepet alakító színésznőnek, hogy nagyon tetszik neki a monodráma, és nagyon sokat gondolkozik rajta azóta is. A fiatal néző bátorsága és őszintesége különösen jól esett Balsai Móninak, aki a darab történetéről elmondta még, hogy voltaképpen egy életközepi válságból tekint vissza a főszereplő arra, hogy milyen vágyai voltak fiatalon, mit akart az életben elérni, milyen személyiség volt és hogyan változott az évek alatt.

"Minden korosztály számára eljöhet az a pillanat, ahol egy picit megtorpanhat és megragadhat, és el kell gondolkozni a hogyan továbbról. Meg kell hallani a saját hangunkat, ha jelez belül valamit, és elgondolkozni azon, hogy mit tudunk tenni a saját érdekünkben.

A darab legfontosabb üzenete, hogy állj ki magadért és próbálj elindulni a vágyaid felé!"

– fogalmazott a színésznő.

A monodráma érdekessége még, hogy azt saját elgondolásai mentén a karanténidőszakban alkotta újra Ujj Mészáros Károly és Balsai Móni. "Eredetileg egy színdarab volt, amelyből a 80-as évek végén, a '90-es évek elején filmet is készítettek. Ezt mi előszedtük, megtaláltuk, mert szerintünk nagyon érvényes. Közben úgy alakult, hogy családdá bővültünk a Covid-időszakban, született egy kisfiunk. Amíg ő aludt, mi a konyhában – lábujjhegyen és suttogva – próbáltunk" – árulta el a színművésznő.

Próbálni jobban szeret, mint játszani

Balsai Móni szerint, ha a férjével megélt első sikerekről esik szó, mindenki a Liza, a rókatündérre gondol. Abban egyetért, hogy valóban ez volt az eddigi igazán nagy közös siker, azonban A ház című kísérleti film is több fesztiváldíjat hozott, és ez volt az első közös munkája a későbbi férjével. A színésznő szerint ezért azt teljes bizonyossággal állíthatja, hogy Ujj Mészáros Károllyal korábban tanultak meg együtt dolgozni, mint együtt élni.

Véleménye szerint ketté lehet és ketté is kell választani a munkát és a magánéletet. Úgy érzi, ha együtt dolgozik rendező férjével, természetes vagy magától értetődő minden. "Persze, nem ennyire rózsaszín az egész, köztünk is vannak viták, de 90 százalékban nagyon egyforma az ízlésünk és egy irányban gondolkozunk, ami megkönnyíti a közös munkát. Amikor azt mondjuk, hogy ettől eddig dolgozunk, utána le kell tenni a munkát és mással kell foglalkozni. Ez egy szabály, hogy nem görgetjük egész nap magunkkal" – jegyezte meg Balsai Móni, aki szerint a színházi munkában az a jó, hogy jóval hosszabb a próbafolyamat, mint filmes közegben.

Azok közé a színészekhez sorolja magát, akik jobban szeretnek próbálni, mint játszani.

"Valahogy egy próbafolyamat alatt még nincs akkora nyomás vagy felelősség. Játékosabb, bátran lehet az ember rossz vagy tehetségtelen. Amikor először jönnek nézők az előadásra, az mindig valami nagyon furcsa állapot. Egy kicsit olyan, mintha az ember elveszítené a szüzességét. Aztán el kell telnie néhány előadásnak, amikorra összecsiszolódik a színdarab a nézőkkel együtt" – fogalmazott.

A Jászai Mari-díjas színésznő úgy véli, izgalmas lehet egy előadást többször is megnézni, mert nagyon más lehet egy-egy este. "Van olyan előadásom, amikor a 100-nál azt éreztem: Atya világ! Hogy lehetett ebből eddig ennyit lejátszani? A Centrál Színházban a Házassági leckék középhaladóknak című darabbal már túlléptük a 150. előadást is. Ezt egyszerűen nem tudom megunni. Ez egyébként darab- vagy partnerfüggő lehet, de ennél a színdarabnál minden alkalommal van bennünk egyfajta bújkáló csintalanság. Egyetlen másodpercét sem unjuk" – mondta a művésznő.

Már nem fél segítséget kérni

Balsai Mónit arról is kérdeztük, hogy miért tartja fontosnak a társadalmi ügyek melletti kiállást. Szerepet vállalt ugyanis az Ökumenikus Segélyszervezet által indított négyrészes filmsorozatban, amely a kapcsolati erőszak visszásságaira hívja fel a figyelmet. Az elfelejtett tejföl című rövidfilmben Thuróczy Szabolccsal szerepel. A szerep és a probléma bemutatásának fontosságáról eképp fogalmazott:

"Feladatunk, hogy ilyen ügyek mellé álljunk. Eljátszottuk azt a szituációt, amiről a verbális erőszak szól. Szavakkal bántani. A szeretet viszont nem bánt. Ez legtöbb esetben családon belül történik, amit az ember szinte észre sem vesz, mert lassan alakul ki. Természetesen van ennek munkahelyi és más vonatkozása is, mi ebben a filmben a családon belüli verbális erőszakot mutattuk meg. Fontosnak tartom, hogy mi ebben részt vegyünk. Úgy érzem: attól, hogy ezt Szabolcs és én játszottuk el, sokkal több emberhez eljutott. Elég nagy vitát is keltett, sok komment és visszajelzés érkezett. Ez a kisfilm amellett, hogy segít felismerni a problémát, azt is tudatosítja, hogy van segítség."

A színésznő őszintén elmondta, hogy sokáig ő sem mert segítséget kérni, ha közben úgy is érezte, hogy szüksége lett volna rá. A környezetében is úgy tapasztalta, hogy szégyelljük magunkat, azt gondoljuk, hogy egyedül kellene megoldanunk a gondjainkat, vagy kinevetnek, megszólnak minket.

"Ez nem így van! Ezért is jó arról beszélni, hogy bátran segítsünk és kérjünk. Ebben sincs egyedül az ember, hogy nem mer segítséget kérni. Kell venni egy mély levegőt! Én is gyakorlom, hogy merjek szólni, ha valami baj van. Sokáig nem mertem, de most már úgy érzem, hogy jó úton vagyok és szólok" – fogalmazott Balsai Móni.

A Jászai Mari-díjas színésznővel készített teljes interjút cikkünk alatt hallgathatja meg.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi