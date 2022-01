Valós képet kaptunk a magyar gróflegendáról

G. Németh György szerint a híres utazó, emlékíró 236 évvel ezelőtti halálát követő évszázadokban nemigen volt mód arra, hogy a mostaniakhoz hasonló alapossággal, illetve tudományos megalapozottsággal foglalkozzanak bárhol is a világon Benyovszky Móric múltjával. Az emlékbizottság vezetője kiemelte: gróf Benyovszky Móric – a magyarok szempontjából biztosan – a XVIII. század legnagyobb utazója, hajósa és katonája volt, de földrajzi leírásai is említésre méltóak, így róla nekünk, magyaroknak mindenféleképpen illik megemlékeznünk.

Már tíz éve készült a Benyovszky Nemzeti Emlékbizottság az emlékezésre, és ezáltal olyanfajta tudományos tényeknek a megszerzését, összegzését és kimunkálását tűzték ki célként, ami hozzásegít ahhoz, hogy Benyovszky Móricról valós képünk legyen. Hiszen

az évszázadok alatt rárakódtak mindenféle legendák, különböző hihető és kevésbé hihető történetek,

a XXI. század emberének azonban joga és egyben kötelessége, hogy utánanézzen, valójában milyen is volt gróf Benyovszky Móric – magyarázta.

A 2021-es Benyovszky-emlékév során sok minden történt, mások mellett egy musicalt is bemutattak a Pesti Magyar Színházban, de emlékbélyeget és -díszérmét is kiadtak a tiszteletére, illetve decemberben köztéri szobrot is állítottak. Ugyanakkor új kutatási eredményekkel is gazdagodott az utazóról alkotott kép – mondta G. Németh György, nagyon érdekesnek és értékesnek nevezve az anyagot. Ezek jelentős része hozzáférhető volt különböző levéltárakban, Párizstól Londonon át Amerikáig, de akár Oroszországban, Tajvanon és Madagaszkáron is, ahol Benyovszky Móric elhunyt.

„Ezeket a dokumentumokat megszerezni, feldolgozni, és tudományos alapossággal értékelni, ez egy nagyon szép feladat volt, és ebben léptünk nagyon sokat előre az elmúlt évben” – hangsúlyozta az emlékbizottság vezetője.

G. Németh György kitért arra is, hogy a Magyar Nemzeti Galéria közvetítésében olyan amerikai, orosz, francia és osztrák levéltári anyagokhoz juthattak, amiket szinte az „évszázadok pora lepett”, jelentős részük azonban már itt van Magyarországon, és a hazai kutatók elkezdték a feldolgozásukat, aminek köszönhetően pedig kicsit más képet kaphatunk majd Benyovszky Móricról, mint amit eddig gondoltunk. A gróf életéhez kapcsolódó fantáziadús törtétekre most tudományos kutatások eredményeként revízió alá kerülnek. A Benyovszky Nemzeti Emlékbizottság "Benyovszky Móric grófi címeres levele - Mária Terézia királynő - 1778" című, latin-magyar-angol nyelvű, sorszámozott, díszkiadású könyvritkasága az ünnepélyes bemutatóján, a Benyovszky-emlékév záró rendezvényén a Stefánia Palotában. MTI/Bruzák Noémi

A Benyovszky-emlékév záró eseményén bemutatott Benyovszky Móric grófi címereslevele · Mária Terézia királynő – 1778 – című könyvritkaságot illetően G. Németh György úgy fogalmazott: „ez is egy szenzációs dokumentum, pedig nem volt messze”. Hiszen a Magyar Nemzeti Levéltárában lapult a Mária Terézia királynő által adományozott, mai szemmel egy „kis Nobel-díjnak” is tekinthető grófi kinevezési okmány, amit Csáky Imre címertörténész „halászott elő egy fiók mélyéről”, majd feldolgozta, és ezt adják most közre egy díszkötetben, latin, magyar és angol nyelven.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton