Világsztárok budapesti fellépései a Covid árnyékában: felemás a kép

Előző héten Adele az Instagramon jelentette be egy élő videóban, hogy nem tudja elkezdeni Las Vegas-i show-műsorait. Az énekesnő mindezt azzal okolta, hogy késnek a szállítmányok, a csapatának a felét ledöntötte a koronavírus, így nem állnak készen – idézi föl a többi között az Index arra is kitérve, hogy a legújabb információk arra engednek sejtetni, hogy más okok is állhatnak a háttérben.

Ugyanakkor nem Adele az egyedüli sztár, aki az utóbbi időben úgy döndött, hogy lemondja a koncerjét. Legutóbb például Sir Elton John – órákkal azelőtt, hogy színpadra lépett volna – mondta le dallasi duplakoncertjét, miután elkapta a koronavírust, ahogyan nemrégiben Celine Dion is egészségügyi problémákra hivatkozva halasztotta el észak-amerikai koncertsorozatának hátralévő részét. De rajtuk kívül is rengeteg zenész mondta le a fellépését a Covid miatt 2021-ben, köztük Megan Thee Stallion és a Jonas Brothers, az Evanescence, Doja Cat, a Backstreet Boys – akiknek szintén 12 koncertből álló Las Vegas-i rendezvénysorozatuk lett volna –, a Kiss, a BTS, a Limp Bizkit, Michael Bublé, Taylor Swift, Aerosmith, Halsey és a The 1975 – sorolja a híroldal.

A koronavírus-járvány tehát továbbra is sok problémát okoz az olyan iparágaknak, mint például a zeneipar, ugyanis – mint az az előbbiekből már kiderült – a fertőzöttek növekvő száma miatt több előadó is arra kényszerül, hogy a Covid miatt lemondja vagy elhalassza turnéját.

A budapesti koncertek közül is jó párat új időpontra raktak már át,

köztük Celine Dion koncertjét, aki eredetileg 2020. június 7-én lépett volna fel a Papp László Budapest Sportarénában, azonban a dátumot először 2021. május 11-re, majd 2022. június 27-re halasztották.

Így járt Ozzy Osbourne is, aki 2022. február 2-én jött volna hazánkba, de végül 2023. május 17-re tették át az időpontot, mivel a telt házas arénakoncertek és az utazás Európa nagy részén még mindig sok bizonytalanságot okoz. De például az eredetileg 2021. június 17-re kitűzött Daddy Yankee-koncertet is elhalasztották, így 2022. június 10-én koncertezik majd az Arénában.

De mások mellett a Nightwish finn metál zenekar is minden koncertjét elhalasztotta, erre a sorsra jutott a budapesti fellépésük is, amire végül 2022. december 20-án kerülhet majd sor.

Amik még veszélybe kerülhetnek

Ugyan jó pár előadó koncertjét elhalasztották már a korábbi évekről, de van néhány olyan fellépés, amelynél egyáltalán nem változtattak az időponton. Az első igen közeli, ugyanis pár hét múlva, február 15-én érkezik az arénába két metál együttes, a Bring Me The Horizon és A Day To Remember, illetve velük együtt a Poorstacy és Lorna Shore.

Március 3-án pedig az Oscar-, Grammy- és Golden Globe-díjas német zeneszerző, Hans Zimmer tesz látogatást Budapesten az európai koncertturnéja részeként. Március 16-án Budapesten, majd március 17-én Debrecenben lép fel a tizenhétszeres Grammy-díjas Sting. A kanadai énekes, Shawn Mendes március 30-án érkezik az arénába.

Remélhetőleg májusban is adják majd a kilincset egymásnak a világsztárok, köztük május 11-én a 2Cellos, a Luka Šulićból és HAUSER-ből álló duó. Május 13-án a One Republic töltené meg az arénát. A svéd metál zenekar, a Ghost május 18-án csap majd a húrok közé, május 24-én az amerikai metál banda, a Tool lép színpadra, végül május 30-án a legendás rockzenekar, a Scorpions lép fel – emlékeztet az Index.

Nyáron csúcsforgalom várható, június 21-én egy újabb metál banda, a Korn érkezik Magyarországra, majd június 23-án a leginkább pop-jazz feldolgozásaiknak köszönhetően ismertté vált Postmodern Jukebox ad koncertet. Egy héttel utánuk, június 30-án az amerikai, többszörös Grammy- és Oscar-díjas előadó, John Legend lép majd fel először hazánkban. Őt követi július 5-én a népszerű rockbanda, a FIVE FINGER DEATH PUNCH, majd július 11-én a Judas Priest. A főképp fiatalok körében népszerű Harry Styles – aki korábban a One Direction zenekar tagja volt – július 13-án koncertezik majd az arénában. Egy nappal később, július 14-én a Kiss ejti meg búcsúturnéjának utolsó budapesti koncertjét.

A következő nevesebb előadó, a The Cure október 26-án lép majd színpadra az arénában, majd október 28-án az Il Divo. Az idei év egyik utolsó nagyobb koncertjének ígérkezik az elhunyt olasz zeneszerző, Ennio Morricone tiszteletére meghirdetett koncertturné budapesti állomása december 18-án.

A lap végül megjegyzi, hogy a 2020-ban új albummal visszatért Justin Bieber nem bízta a véletlenre, és inkább 2023-ra ütemezte legtöbb európai koncertállomását. Ha minden jól alakul, az énekes 2023. március 11-én érkezik majd az arénába.

