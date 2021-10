Tragédia a filmforgatáson - új részletek derültek ki

Mint arról az Infostart is beszámolt, halálos baleset történt Alec Baldwin amerikai színész filmjének új-mexikói forgatásán: a színész egy kellékfegyverrel adott le lövéseket, eltalálta a 42 éves Halyna Hutchins operatőrt, illetve a 48 éves Joel Souza rendezőt. Mindkettejüket kórházba vitték, de a nő életét már nem tudták megmenteni. A rendező állapotáról most sem tudni részleteket, de azt többen megerősítették, hogy kiengedték a kórházból.

A Rust című westernfilmet az USA-ban, Új-Mexikóban, egész pontosan Santa Fe városa közelében, egy Bonanza Creek nevű farmon forgatják, az eset még amerikai idő szerint csütörtökön történt.

A helyszínről fotók és videók kerültek fel az internetre. A helyi sajtó szerint Baldwint sírva fakadva látták a helyi seriff irodája előtt, később pedig egy kép kezdett terjedni, amelyen az út szélén áll, és láthatóan rosszul van.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber — Piers Morgan (@piersmorgan) October 22, 2021