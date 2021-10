Máté Bence természetfotói bevették Strasbourgot

Máté Bence természetfotóiból nyílt kiállítás kedd este a strasbourgi Katedrális téren az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021 májusától novemberig tartó magyar elnökségéhez kapcsolódóan.

A nagyszabású, több mint 600 fotóból álló és 70 ezer LED izzóval megvilágított kiállítást hat héten keresztül, november 10-ig tekintheti meg a közönség - olvasható a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkársága MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.

Mint írják, a szabadtéri tárlatot Schőberl Márton, a KKM kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg, kiemelve, hogy a magyar elnökség egyik prioritása a környezetvédelem, Máté Bence képei pedig a művészet nyelvén hívják fel a figyelmet ennek a témának a fontosságára.

A magyar ET-elnökség kulturális megjelenésének fontos célja a magyar kultúra sokszínűségének, értékeinek bemutatása. Így a félév során a természetfotók mellett előtérbe kerül a magyar zene, film és dizájn is, a programsorozatot a Magyar Állami Népi Együttes kárpát-medencei táncokat bemutató előadása zárja.

Máté Bence az első magyar, aki 2010-ben elnyerte a fotózás Oscar-díjaként számon tartott a Wildlife Photographer of the Year (Az Év Természetfotósa) díjat, és eddig az egyetlen olyan fotós a világon, aki ifjúsági és felnőtt mezőnyben is fődíjat tudott nyerni.

Nyitókép: MTI/Marjai János