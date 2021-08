Charlie Watts előtt tiszteleg a zenészvilág - képek

Sir Mick Jagger és Keith Richards, a Stones még élő két alapító tagja a Twitteren és az Instagramon megosztott fotókkal emlékezett zenésztársára. Az énekes posztján Watts a dobok mögött mosolyog, a gitáros által megosztott képen pedig egy dobfelszerelés látszik "zárva" felirattal - írta a BBC hírportálja.

A Stones egykori ellenlábasa, a Beatles még élő két tagja szintén tisztelgett a 80 évesen elhunyt zenész előtt. Sir Paul McCartney egy rövid videóban nagyszerű fickónak és fantasztikus dobosnak nevezte Wattsot, aki megfogalmazása szerint szilárd volt, mint a szikla. Sir Ringo Starr tweetjében ezt írta: "Isten áldja Charlie Wattsot, hiányozni fogsz nekünk, ember".

Paul on Charlie Watts ❤️ pic.twitter.com/rn2elK6cFE — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 24, 2021

#God bless Charlie Watts we’re going to miss you man peace and love to the family Ringo ?✌️?❤️??☮️ pic.twitter.com/3tSFg7EMQG — #RingoStarr (@ringostarrmusic) August 24, 2021

Sir Elton John szerint a dobos a legstílusosabb figura és briliáns társaság volt. Brian Wilson a Beach Boysból azt írta, sokkolta a halálhír, Roger Daltrey, a Who frontembere tökéletes úriemberként jellemezte őt, aki "öltözködésében és dobolásában egyformán mesteri volt". Kenney Jones, aki a Who és a Small Faces dobosa is volt, "a Stones szívének és lelkének" nevezte Watts-ot.

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones.



@therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL — Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021

Szintén nagy tisztelettel adózott Charlie Watts előtt mások mellett Stewart Copeland (Police), Brian May (Queen), Alice Cooper, Paul Weller, Joan Armatrading, Bryan Adams és Lenny Kravitz.

RIP Charlie Watts, one of the greatest rock drummers ever and a real gentleman. Condolences to his family and the band. #charliewatts #RollingStones — Bryan Adams (@bryanadams) August 24, 2021

Very sorry to hear of the passing of The RollingStones Drummer Charlie Watts.



My deepest condolences to his family, the band and the fans. — Axl Rose (@axlrose) August 24, 2021

Bár nyolcvan évet megért, és mint tudtuk, túlélt több műtétet, súlyos egészségi problémákat, számomra mégis az elpusztíthatatlanságot jelentette. 58 évet húzott le a Rolling Stonesban, akik között volt olyan, aki csak hetet és meghalt - írta Charlie Wattsra emlékezve Hobo a Facebookon.

Nyitókép: MTI/EPA/AAP/Ben Macmahon