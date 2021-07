Pokorny Lia: életemben annyi emberrel nem szakítottam, mint az idén

Pokorny Lia – a szó jó értelmében – megdöbbentő élménynek írta le a Keresztül-kasul című darab július 5-i bemutatóját, illetve hogy egyáltalán találkozhattak a közönséggel. A színésznő megjegyezte, bár volt már egy-két előadása júniusban, mégis ez volt az első premierje a pandémiát követően. Úgy véli, miután az elmúlt időszak után mindenki ki van már éhezve a közös élményekre, a bemutató "nagyon különös, szép erővel is bírt".

A színésznő egy pszichoterapeutát, míg partnere, Király Dániel egy állástalan, volt színészt alakít a darabban, amely a találkozásukat, illetve a köztük kialakuló érdekes párbeszédet örökíti meg. Pokorny Lia szerint nagyon érdekes, amikor egy előadást csupán két színész ad elő és minden figyelem rájuk szegeződik, hiszen ilyenkor „csak egymásnak vannak”, és nincs olyan, hogy az ember egy kis időre kimehet a takarásba és végiggondolhatja a következő jelenetet, és akkor sem zökkenhetnek ki, ha esetleg az egyikük bakizik, esetleg elfelejti a szövegét.

Rendkívül működnie kell a két ember között az összhangnak, a bizalomnak, az egymás iránt érzett alázatnak és odafigyelésnek, ami egyben a gyönyörűségét is jelenti ennek a műfajnak – tette hozzá a színésznő. Ha viszont „az energia és az áramlás” megszűnik, elpattan, akkor viszont nagyon nehéz ismét fölvenni a fonalat.

Pokorny Lia arra is kitért, hogy a Keresztül-kasul című előadás színhelyéül a Rózsavölgyi Szalon picike, mondhatni bensőséges tere szolgál, ahol az első sorban a nézők alig 30 centire ülnek a színpadtól, tehát minden ott történik a szemük előtt, ezt az intimitást a színésznő nagyon kedveli a színházban. Pokorny Lia és Király Dániel a Rózsavölgyi Szalon Keresztül-kasul című előadásában – Fotó: Kallus György

A színésznő a partnerével korábban már dolgozott együtt egy sorozatban, de csak egy-két jelenetük volt, és nem igazán volt lehetőségük megismerni egymást, ennek ellenére már akkor úgy vélte, hogy Király Dániel nagyon tehetséges színész. A mostani, heteken át tartó közös munka során viszont már megismerhette a gondolkodását, hogy miből fogalmaz és hogyan létezik a színpadon.

Pokorny Lia megjegyezte, fantasztikus érzés, amikor az ember egy olyan kollégával találkozik a színpadon, hogy "nincsenek kérdések, miután ő is ugyanúgy működik, és nem kell folyton azon agyalni, hogy Jézusom, miért csinálta ezt vagy azt”. Szerinte Király Dániel – fiatalabb kora ellenére – olykor „egészen különösen” gondolkodik, ami számára jó és friss meglepetésekkel szolgált, és olyan vonalakon indította el a színésznőt, amit korábban még nem tapasztalt.

A darabban kibontakozó különös szerelemi szállal kapcsolatban Pokorny Lia megjegyezte, csodálatos, amikor az életben nem várt dolgok történnek. Az ember úgy véli, hogy tisztában van magával, tudja, hogy számára mi a jó, de az élet egyik pillanatról a másikra bedob egy pillanatot, egy embert vagy helyzetet, ami teljesen kifordítja a sarkából a világot, és rá kell jönni arra, hogy minden, amit kitalált, csupán védekezés és félelem.

„Szépen becsomagolom, elzárom magam, mert úgy a biztonságos, de egyszer csak jön egy találkozás, amikor rá kell döbbenni, hogy édes Istenem, én nem is biztos, hogy éltem, vagy amit csinálok magammal, az egyáltalán nem szolgálja a fejlődésemet, a jövőmet” – fogalmazott. Szerinte az a „klassz”, ha az ember nem erőltet egy helyzetet, még ha valahol vágyik is rá, hanem csak megtörténik meg vele, ahogyan az előadásban a Pokorny Lia által megszemélyesített nő esetében is. A lenyűgöző azonban az, hogy mennyire rövid idő alatt tudja egészen megdöbbentő mód „kinyitni” egymást a két szereplő a darabban, annak ellenére, hogy az egyikük különösen védi magát – tette hozzá. Pokorny Lia és Király Dániel a Rózsavölgyi Szalon Keresztül-kasul című előadásában – Fotó: Kallus György

A színésznő érdekességként jegyezte meg, hogy amikor az ember a saját útján halad, akkor mindig megsegítik a véletlenek, ellenben ha erőltetünk valamit, és csak nem akar összejönni, akkor lehet, hogy benne van az is, hogy talán nem is kellene azt úgy erőltetni, mert nincs vele dolgunk.

Pokorny Lia az InfoRádió érdeklődésére elárulta, az ő életében is előfordultak ráeszmélések, hogy mi is az, amit csinálnia kellene, de addig nem tett. Különösen az elmúlt egy év volt számára megdöbbentő, hiszen számos dolgot lezárt az életében, ugyanakkor sok újdonság is jött helyettük, amelyekre egyáltalán nem számított.

„Életemben annyi emberrel nem szakítottam meg kapcsolatot, mint amennyit ebben az évben, de ahhoz nekem bele kellett állnom ezekbe a konfliktusokba” – fogalmazott. Mint mondta, ezek a munka- vagy baráti kapcsolatok ugyanis már nem nem pusztán kompromisszumokat követeltek meg tőle, hanem megalkuvásokat, ami már romboló hatású, fojtogató, ezért tovább így nem mehettek.

„Mindig az van, hogy ne bántsuk meg a másikat, és inkább elviselem így vagy úgy, de aztán az ember végül meghúzza a határt, hogy: nem! Akkor jobb, ha a felek elengedik egymást, mert valamelyiknek nem lesz jó. Utána viszont jönnek helyette újabb munkák, lehetőségek és emberek, és mindenki a helyére kerül, és ez így fantasztikus" – emelte ki a színésznő. Pokorny Lia és Király Dániel a Rózsavölgyi Szalon Keresztül-kasul című előadásában – Fotó: Kallus György

Pokorny Lia arról is beszélt, hogy miután nagyon szeret egységben lenni a természettel, hosszú évek óta rendszeresen túrázik egy baráti társaságával, amit szintén a véletlennek köszönhet. Papp János kollégája a feleségével nagy túrázó, és évekkel korábban olvasta az úti naplóit, majd egyszer csak felhívta őt, hogy szívesen menne velük túrázni. Azóta pedig alkalomról alkalomra bővült a társaság a barátokkal és azok barátaival. A keményebb maggal napokon belül ismét nekivágnak egy komolyabb túrának, a Magas-Tátrát fogják célba venni.

"A természet az a hely, ahol a leginkább beszélni tudok a Jóistennel, elmélyülve az egységben, amely során nagyon sok mindent tisztázni tudok magammal, az életemmel, különösen a hegyekben. Érzi az ember, hogy fárad a teste és a szelleme tisztul. És valahogy abból a távolságból rálátni az életre, az életemre, annyira tiszta, hogy mi az, ami igaz, és mi az, ami már elfáradt, és olyankor nagy megtisztulások menne végbe bennem” – fogalmazott Pokorny Lia.

Nyitókép: Fotó: Kallus György