Külföldi fellépők is jönnek az EFOTT-ra

Mivel a legfrissebb rendelet szerint nyáron megrendezhetők a nagyobb fesztiválok, megtartják a 45. EFOTT-ot a Velencei-tó partján - közölték a szervezők.

Mintegy száz fellépő lesz, a Halott Pénz, a Wellhello, a Follow The Flow, a Bagossy Brothers Company, Majka & Curtis, a Brains, Horváth Tamás, a Margaret Island, a Magna Cum Laude, Rúzsa Magdi, Király Viktor, ByeAlex és a Slepp, az Irie Maffia és a The Biebers is koncertet ad idén az EFOTT-on - jelentették be, hozzátéve, hogy a listát a fesztivál honlapján folyamatosan frissítik, a szervezők több külföldi produkcióval is tárgyalnak.

Idézték Maszlavér Gábor fesztiváligazgatót, aki szerint a jelenlegi szabályok alapján kizárólag oltási igazolvánnyal lesz látogatható a Velencei-tó északi partján, Sukoró térségében tartott rendezvény.

