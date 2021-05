Eljön a Müpába a Milánói Scala – nagy dobások a Bartók Tavasz Művészeti Heteken

Virtuális hangversenyteremben, online rendezik meg péntektől a Bartók Tavasz Művészeti Hetek programjait. A közvetítéseket a fesztivál (Bartoktavasz.hu) vagy a Müpa honlapján, illetve az intézmény YouToube-csatornáján lehet ingyenesen követni.

"A Bartók Hetek jó pár szupersztár fellépőt hoz a Művészetek Palotájába, illetve a virtuális térbe; az esemény különlegessége az lesz, hogy mivel jó páran nem tudnak ideutazni, a saját hangversenytermükből jelentkeznek be. Mindjárt a nyitókoncert egy nagyon izgalmas találkozás magával a Milánói Scalával, hiszen a Scala zenekara a saját otthonából koncertezik" - újságolta az InfoRádiónak Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója.

Ugyanígy lesz a Müpa vendége René Jacobs a bázeli Kammerorchester kamarazenekarral vagy Vaszilij Petrenko a Royal Albert Hallból.

Oxfordból egy János-passió érkezik.

Összefogva a Magyar Turisztikai Ügynökséggel a fesztiválszervezők a koncertszünetekben elhelyeznek olyan hirdetéseket, amelyek a kulturális turizmus újraélesztését célozzák.

A balett és a néptánc műfaja is megjelenik, lesz Győri, Pécsi és Szegedi Balett is, valamint színpadra lép a Magyar Nemzeti Táncegyüttes is, több produkció Bartók Béla szerzeményeire épül.

"A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Zsuráfszky Zoltán koreográfiájában A hűtlen feleség című kompozíciót adja elő, ami azért is érdekes, mert ugyanabból a környezetből táplálkozik, ahol Bartók Béla gyűjtött; egy népballada lesz táncban bemutatva. A Honvéd Kórus is résztvevője ennek a produkciónak" - részletezte Káel Tamás.

Bartók Béla Concertójára is készült egy koreográfia Juronics Tamás elgondolásaiból.

"Érdekes kihívás lesz, mert a Concerto nem balettzene. De hát ugyanilyen izgalmas a Pécsi Balett Vasarely által inspirált bemutatója, illetve a győriek Lajkó Félix zenéjére újítják meg a Giselle-t" - ismert, ez a XIX. századi romantikus balett stílusteremtő műve.

Könnyűzenei fellépők: Cserepes Károly, Dresch Mihály, Cimbaliband, Charlie.

