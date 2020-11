Így reagáltak a színházak a miniszterelnöki bejelentésre

Puskás Tamás szerint okos és helyes döntés született, azzal együtt is, hogy fölösleges volt várni annak kihirdetésével egy hetet, tekintve, hogy a színházak bezárása harmadrendű kérdés a magyar egészségügy és az egészségbiztonsághoz képest. Mindezt abban a reményben történik, hogy kezelni képes a helyzetet, és egy hónap múlva olyanok lesznek a számok, ellentétben a mostani növekményekkel, hogy megengedőbb döntést lehet majd hozni – mondta a Centrál Színház vezetője az InfoRádiónak.

Az igazgató hozzátette,

áprilistól kezdve a nagyobb reményű szeptemberig visszafogott „Covid-bérrel” bérezték a munkavállalóikat,

és most is erre a töredékes kifizetésre állnak rá, reménykedve abban, hogy rövidebb ideig tart majd a szünet, mint tavasszal tartott. Ugyanakkor a Centrál Színház nincs abban a helyzetben, hogy online térbe helyezze át a működését. Erre azok képesek, akik velük ellentétben nem amerikai, angol vagy francia szerzők műveit játsszák, hanem Shakespeare-t, Molière-t, Ibsent vagy Arany Jánost adnak elő, esetleg olyan mai magyar szerzők műveit, akik ehhez hozzájárulnak. A pénzből élő nyugati szerzők – a legegyszerűbb anyagi megfontolás okán – nem hajlandóak streamelni engedni a műveiket.

De azért lesznek kivételek, tette hozzá Puskás Tamás, így Molnár Ferenc Derilla című műve „on Demand” elérhető lesz, november 19-én pedig a Színház.tv streamelni fogja – az elmondottakkal ellentétben, de csak egyetlen alkalommal – Woody Allen New York-i komédia című darabját. Valamint két Shakespeare-darab: Rudolf Péter és Nagy Kálózy Eszter előadásában az És Rómeó és Júlia és a Sok hűhó semmiért is megtekinthető lesz online formában.

Puskás Tamás igazgató, Centrál Színház (A teljes interjú)

A Miskolci Nemzeti Színház igazgatóját az InfoRádiónak úgy fogalmazott, bár nem tudtak felkészülni rá, természetesen számítottak a bejelentésre, ami óriási kiesést fog jelenteni – nemcsak nekik, hanem a város számára egyaránt, tekintve, hogy a nézők a legnehezebb – pandémiás – időszakban is megtöltötték a házat. De a színészeknek is hatalmas gond, miután számukra egyenértékű a levegővel, hogy színpadra állhatnak, miközben az sem mellékes, hogy komoly gazdasági kiesést is jelent a zárás a színháznak. A március 17-e óta korlátozottan működő teátrum ugyanis nem tudta realizálni a tavalyi bevételei 30 százalékát sem.

Azonban az állami támogatásoknak köszönhetően a színház képest tovább működni – tette hozzá Béres Attila, aki a művészeti tanáccsal egyetértésben a munkahelyek megőrzését nevezte a legfontosabbnak, tehát esze ágában sincs azon gondolkodni, hogy ez ne így legyen.

Azt még nem tudja, hogy csökkentett fizetések lesznek-e,

ez az elkövetkezendő napok kérdése lesz, de azt a társulatot, sok-sok dolgozót, akik a színházat az elmúlt 5-8 évben feltették a térképre, sőt, egyesek szerint a legjobbá tették, mindenek előtt meg kívánja őrizni. Az igazgató azt is elárulta, már folyamatban van az előadások streamelésének a leszervezése.

Béres Attila igazgató, Miskolci Nemzeti Színház

A József Attila Színház vezetője szerint még nekik is értékelniük kell a döntést, és majd csak szerda reggel tudnak vele érdemben és részleteiben foglalkozni. Nemcsák Károly hozzátette: minden színháznak más és más a helyzete, tekintve, hogy valahol alkalmazottak a művészek, van, ahol pedig szerződött helyzetben vannak, tehát nagyon nem lehet egy kaptafára venni a dolgot, és mindenki a maga lehetőségeivel küzd.

Emlékeztetett, egyelőre nem tisztázott, hogy egyáltalán a társulat tagjai beléphetnek-e a színházba majd, és hogy próbálhatnak-e, lesz-e létszámstop, és tudnak-e majd online előadást tartani. A vezető úgy látja, a színházaknak együtt kellene működniük sok dologban, és keresniük kellene azokat a fórumokat, ahol egyeztethetnek.

A teátrum a november 10-i és november 11-i Macskafogó előadását online stream formájában fogja megtartani.

Nemcsák Károly igazgató, József Attila Színház

Az Budapesti Operettszínház a hétfői miniszterelnöki bejelentést követően arról tájékoztatott, hogy a november 9-i és november 10-i A Szépség és a Szörnyeteg előadásainkat még megtartják, a Huszka- és a Lehár gálát azonban elhalasztják későbbi időpontra, amelyről a későbbiekben adnak bővebb információt.

A Magyar Nemzeti Színház azt írja, ismét veszélyhelyzeti működés lép életbe, így 2020. november 10. és 2020. december 11. között nem tartják meg a tervezett előadásaikat. A megváltott jegyek évad végéig (2021. június 30.) becserélhetők egy másik előadásra, de a 2019-20-as évadra szóló bérletek érvényességét meghosszabbítjuk 2021. június 30-ig.​

A Katona József Színház szintén jelezte, hogy a színházak kötelező zárva tartását jelentő kormánydöntés a hétfő esti Othello és kedd esti Terror című előadásukat nem érinti. Ezeket a korábban meghozott korlátozó intézkedéseknek megfelelően megtartják. A kötelező zárvatartás hatálya alá eső, szerdai és szerda utáni előadásainkra szóló jegyekről és a jegyvisszaváltás rendszeréről hamarosan tájékoztatnak.

A fővárosi Madách Színház a Facebook-oldalán azt írta, hogy 2020. november 9-től 2020. december 27-ig a Madách Színház Nagyszínpadára és Stúdió Színpadára meghirdetett előadások elmaradnak, de biztosítani kívánják – több módon is – hogy a kényszerűségből elmaradt előadások okán a nézőket nem éri kár. Részletek itt.

