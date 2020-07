Kilenc bemutatót tervez a Vígszínház a jövő évadban

Rudolf Péter, aki hivatalosan július 1-jétől a Vígszínház igazgatója, a jövő évadról tartott szerdai budapesti sajtótájékoztatón elmondta: a 2020/2021-es évadban is hirdetnek bérletet, amelyben három vígszínházi és három Pesti színházi bemutató szerepel.

Emellett két házi színpadi premier és egy, a Vígszínház alapításának 125. évfordulójára tervezett nagyszínpadi zenés produkció található meg a programban.

Mint mondta, úgy terveznek, hogy az évad elindítható lesz és a járvány miatt elmaradt előadásaikat is pótolni szeretnék. Rudolf Péter tájékoztatása szerint az átadás-átvétel a lehető legprofesszionálisabban zajlott le, köszönetet mondott ezért az előző vezetésnek, amely, mint mondta, biztonságos anyagi környezetet is teremtett. Továbbá köszönetet mondott a minisztérium támogatásáért is.

Az új igazgató elmondta: ezzel a társulattal szeretne dolgozni, kevés új tagot szerződtet. Brasch Bence, Méhes László, Seress Zoltán és Telkes Péter szerződik a társulathoz.

A sajtótájékoztatón a jövő évad bemutatóinak rendezői és főszereplői mutatták be a készülő produkciókat.

Az új évad első bemutatója október 3-án Friedrich Dürrenmatt Az öreg hölgy látogatása című műve lesz a nagyszínpadon, amelyet Rudolf Péter állít színpadra, Börcsök Enikővel és Hegedűs D. Gézával a főszerepben.

A Pesti Színházban kortárs évadot terveznek. Október 16-án Valló Péter rendezésében mutatják be Florian Zeller komédiáját Az apát, amelynek főszerepét Kern András játssza. A Pesti Színház második bemutatóját november végén tartják. Marius von Mayenburg A kő című színdarabját Michal Docekal, a Prágai Városi Színházak igazgatója rendezi. Az előadásban Szilágyi Csenge, Antóci Dorottya, Majsai-Nyilas Tünde és Nagy-Kálózy Eszter is színpadra lép.

A nagyszínpadon december 12-én tartják a Szerelmek városa bemutatóját.

A romantikus francia film zenés színpadi adaptációját ifj. Vidnyánszky Attila rendezi, Vecsei H. Miklós átiratában Waskovics Andreával, Gyöngyösi Zoltánnal és Wunderlich Józseffel a főszerepben.

A nagyszínpadon a harmadik bemutató a Kabaré című musical lesz március 6-i bemutatóval, Béres Attila rendezésében, Szilágyi Csenge, Brasch Bence és Seress Zoltán szereplésével.

A Pesti Színház harmadik bemutatóját 2021 februárjában tartják: Yasmina Reza komédiáját Török Ferenc filmrendező állítja színpadra, aki most először dolgozik a társulattal. A Bella figura szereplői között van Petrik Andrea, Halász Judit és Wunderlich József.

Rudolf Péter elmondta: a Házi Színpadon szeptember 21-én, a magyar dráma napján mutatják be a Csáth Géza írásaiból készült előadást, a Csáth és Démonait Vörös Róbert rendezésében, Horváth Szabolccsal a címszerepben. Továbbá januárban bemutatják Durica Katarina A rendes lányok csendben sírnak című regényének színpadi változatát Paczolay Béla rendezésében, Kútvölgyi Erzsébet, Balázsovits Edit és Márkus Luca szereplésével.

Kiemelte, hogy május 1-jén lesz a Vígszínház alapításának 125. évfordulója, amelynek alkalmából egy ünnepi előadást hoznak létre.

Július 13-ától elérhető lesz a Vígszínház honlapján a részletes műsor, amelyben az október 31-ig látható előadások szerepelnek. Az eseményen részt vett Krucsainé Herter Anikó, az Emmi kulturális fejlesztésekért és finanszírozásért felelős helyettes államtitkára és Karácsony Gergely főpolgármester.

Nyitókép: Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója beszél (j) a színház évadhirdető sajtótájékoztatóján 2020. július 1-jén. Mellette Kern András színművész (b) és Börcsök Enikő színművésznő. MTI/Illyés Tibor