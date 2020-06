Szeptemberig biztosan szervez karanténkoncerteket a Harmónia Jazzműhely

A program ez alkalommal egy duó lesz: Pintér Zoltán zongorista és Orbán György bőgős. Pintér Zoltán az a modern jazz klasszikus vonulatának egyik legmarkánsabb képviselője, a harmonikus improvizáció abszolút mestere - mondta az InfoRádióban Pallai Péter, a Harmónia Jazzműhely alapítója. Szavai szerint a zongorista általában gyönyörű sztenderdeket játszik, könnyen "megközelíthető" zenét, ugyanakkor igényes improvizációval.

A bőgős, Orbán György talán a legfelkapottabb bőgős ma az országban, rengeteg helyre hívják, rengeteg együttesnek a tagja. "Nemcsak egy virtuóz játékos, de olyan mértékben tud szvingelni - ha ez a kifejezés elfogadható -, hogy jóformán dobosra sincs szükség, amikor ő játszik. Elég látványos is, mert annyira belemelegszik, hogy néha jóformán táncol a bőgővel" - mutatta be az est másik szereplőjét Pallai Péter. Elmondása szerint nagyszerűen összeillő páros ők, annál is inkább, mert Pintér Zoltán triójában - ahol Balázs Elemér a dobos - már négy éve játszanak együtt. "Most a karantén miatt Balázs Elemért nem lehetett mozgósítani, úgyhogy duóban fognak játszani" - mondta Pallai Péter.

Hozzátette: szerinte

a Facebook-oldalon közvetített koncert esetében is lehet teljes a zenei élmény, ha az ember beleéli magát ebbe a helyzetbe

– az előadás péntek este 8-kor kezdődik.

"A nézők száma nagy derűlátásra ad okot, mert körülbelül 10 koncert közül eddig két alkalommal volt a nézettség kétezer fölött, a legnagyobb nézettség pedig 8 ezer fölött volt. Közben monitorozni lehet, hogy hányan vannak állandóan jelen: ők általában egy jó házat alkotnának a Budapest Jazz Club élő porondján" - mondta Pallai Péter.

Az esemény alkalmával

a közönségnek lehetősége van adakozni is.

A szervezők mindenképpen fizetnek egy alapösszeget a zenészeknek, akik eddig jól kerestek ezzel a kombinált megoldással. "Ezért próbáljuk őket úgy beosztani, hogy ugyanarra az emberre ne kerüljön sor kétszer ezekben az ínséges időkben" - mondta Pallai Péter. Hozzátette: eddig ez kiválóan működött.

"Egész biztosan el tudjuk húzni szeptemberig a karanténkoncerteket.

Szeptembertől még van valamennyi pénzünk, úgy látom, hogy jó esetben karácsonyig kihúzzuk abból, amink van. Utána nem tudom, mi lesz, mert a pályázatok egyre nehezebbek" - mondta Pallai Péter. A Harmónia Jazzműhely ugyanis jellemzően a saját tartalékaiból finanszírozza a pénteki dzsesszkoncerteken fellépő művészeknek adott juttatást. Mint mondta, a Budapest Jazz Club valószínűleg már a jövő, vagy az azt követő héten be fog indulni.

"Én attól tartok egy kicsit, hogy a nyári szezonban, ha kinyit a Budapest Jazz Club, a turistaforgalom kiesése miatt alacsony lesz nagyon a látogatottság" - mondta Pallai Péter. Szeptemberben általában már jó a klub látogatottsága, de ez persze attól is függ, hogy lesz-e a járványnak második hulláma, ami miatt megint becsukják a helyet. És kérdéses az is, hogy ha nincs második hullám, akkor is mennyire félnek attól az emberek, hogy fedett, zárt légtérben legyenek másokkal együtt. "Ez a jövő zenéje, sajnos ezt nem lehet kitotózni" - tette hozzá Pallai Péter.

Nyitókép: Pixabay.com