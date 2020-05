Az idei új könyvek felét is elvihette a koronavírus

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének felmérése alapján a tagságuk – 130 műhely, amelyek nagyjából a hazai könyvek 90 százalékát adják ki – az árbevétel alakulása tekintetében

0-95 százalékos veszteséget prognosztizáltak a kritikus hónapokban,

függően attól, hogy milyen értékesítési csatornáik vannak, illetőleg mekkora szereplői a piacnak.

A nehézségek ellenére tömeges elbocsátásokra nem került sor, bár a munkaerő költségeinek csökkentése mindenféle módszerrel megtörtént, jelentős alapbércsökkentésre is van példa, de úgy fest, a munkaadók igyekeztek megtartani az alkalmazottaikat – fogalmazott az InfoRádióban Gál Katalin.

Az MKKE felméréséből az is kiderült: a már korábban elkészült 2020-as terveket igencsak, akár 60-70 százalékkal is megvágták a kiadók. A már nyomdában lévő könyvek a piacra kerülnek, de az év hátralévő időszakában jelentős visszaesés jön – tette hozzá az egyesületi elnök. Emiatt körülbelül a felére fog visszaesni a címek száma, vagyis ennyi újdonság fog távolabbi időpontban megjelenni.

Javulás online fronton

Az online könyvkereskedelem nem állt meg, sőt, komoly emelkedés mutatkozik. A webshopforgalmak nem pótolják ugyan a kiesett könyvesboltok forgalmát, de egy kicsit enyhítettek a helyzeten.

Gál Katalin, részben a könyvkiadói forgalom miatt is, sajnálatosnak nevezte, hogy

elmaradt az áprilisi könyvfesztivál, valamint lemondták a júniusi ünnepi könyvhetet is.

Hiszen ezek az események komoly értékesítési lehetőséget is biztosítanak – különösen a kis kiadók számára –, amellett, hogy közvetlen találkozást is az olvasókkal. Vagyis nem kizárólag marketing-, hanem komoly piaci veszteséget is jelent.

A vidéki könyvesboltok már kinyithattak, és voltak is vásárlók, de korántsem lehet V-alakú visszatérésről beszélni, amiben szerepet játszhat, hogy a takarékosság jegyében vélhetően nem a könyv az első, amit az emberek megvásárolnak.

Végül megjegyezte: 2019-ben az üzletszerűen működő könyvkiadásnak a teljes árbevétele 50 milliárd forint körül volt, ami az idei évben jelentősen csökkenni fog. A prognózis szerint 30-40 százalékos csökkenés a valószínű.

