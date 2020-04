Az evangélikus egyház levéltárába kerül Esterházy Péter és Gitta könyvtára

Esterházy Gitta majd egy éve, egy pannonhalmi esemény alkalmával kereste meg és ajánlotta fel Fabiny Tamás, illetve a Magyarországi Evangélikus Egyház számára a mintegy 15 ezer kötetből álló könyvtárat – idézte föl az elnök-püspök az InfoRádiónak nyilatkozva, aki maga is szorosabb kapcsolatban állt a néhai íróval az utolsó éveiben, többször találkoztak felolvasások alkalmával, értelmiségi körökben, és betegsége alatt leveleztek is.

A könyvtár az evangélikus egyház Üllői úti levéltárában kap helyet, ahol egyébként az egyház rangos könyvgyűjteményét, többek között a Vizsoly Biblia egy példányát, valamint a legbecsesebb kéziratukat, Luther Márton végrendeletét is őrzik. Az ajándékozásról természetesen szerződés is született – tette hozzá Fabiny Tamás –, a hír bejelentését pedig szándékosan Esterházy Péter 70. születésnapja évfordulójára időzítették.

A 15 ezres gyűjtemény számtalan szépirodalmi kötetet tartalmaz, de ugyanúgy megtalálhatók benne egyéb tudományos, művészeti és teológiai könyvek is. Fabiny Tamás szerint izgalmas kutatásnak ígérkezik felmérni azt, hogy egy-egy kötet, amely a „legendás” Esterházy vendégszövegekben feltűnt hogyan is fest most. Esetleg hogyan jegyzetelte ki az író maga ezeket a könyveket. Mint fogalmazott, számára teológiai szempontból is érdekes, hogy például Márk könyvét, akár a javított kiadást, amelyben Júdásról esik sokszor szó, hogyan készítette elő Esterházy Péter.

A Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke arra is kitért, ígéretet kaptak továbbá a családtól, hogy személyes tárgyakkal is gazdagodhat a majdani kiállítás, amely látogatásra azonban még legalább másfél-két évet várni kell, ugyanis legalább ennyi időt vesz majd igénybe a könyvtár teljes katalogizálása. Fabiny Tamás elmondása szerint kiemelt figyelmet fognak szentelni a nemzetközileg ismert és elismert író dedikált kötetinek, és biztosítani kívánják a hozzáférést ezekhez is.

Természetesen magyar és legkülönfélébb nyelveken íródott Esterházy-kiadványok is részét képezik a gazdag gyűjteménynek – erősítette meg Fabiny Tamás, hozzátéve, hogy a család szándéka szerint, mintegy utánpótlás gyanánt, a jövőben megjelenő Esterházy-köteteket is biztosítani fogja az egyház részére.

Az elnök-püspök végezetül megjegyezte, a feldolgozás után szeretnék, ha az Esterházy Péter és Gitta könyvtár is, hasonlóképp, mint az egyház „lelki és szellemi központját” adó levéltár, kutatható, adott esetben, a megfelelő őrzés és biztonsági feltételek között látogathatóvá válna bárki számára. Hogy egy hallgató, végtére is az Üllői út 24. az egyetemi negyedben található, bátran leemelhessen a polcról egy kötetet inspirálólag a disszertációjához.

Nyitókép: Balogh Zoltán