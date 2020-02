Baán László: a Liget-projekt valós tervei ismeretében a többség támogatóvá válik

Még február 16-ig látható a Szépművészeti Múzeumban a Rubens, Van Dyck és a flamand festészet fénykora című kiállítás - hívta fel a figyelmet Baán László.

"Hétvégén egyébként, pénteken, szombaton és vasárnap este 8 óráig, tehát hosszabban vagyunk nyitva, valamint hétfőnként is látogatható a múzeum, de mindenkinek ajánlom, hogy lehetőség szerint a hét közepére vásárolja meg elővételben a jegyét, mert hétvégéken nagyon zsúfoltak a kiállítási terek” – tette hozzá az intézmény főigazgatója.

Baán László a jövő feladatai között említette a német reneszánsz anyag bemutatását. „Dürer-, és nagyon jelentős Cranach-gyűjteményünk is van, ezek köré is még tervezünk kiállításokat, de majd csak évek múlva” – fogalmazott az InfoRádió Aréna című műsorában.

A Szépművészeti Múzeumban

idén nyílik meg a Cézanne-tól Malevicsig kiállítás,

hívta föl a figyelmet a főigazgató. „Utalnék vissza nagyon sikeres Cézanne-kiállításunkra néhány évvel ezelőttről, ahol a művész kapcsolatát a régi mesterek világával vizsgáltuk: Cézanne és a múlt volt a címe. Most pedig pont fordítva, az ő hatását fogjuk bemutatni az absztrakcióra, az absztrakt művészetre, annak kialakulására – magyarázta. […] Bízom benne nagy érdeklődést fog kiváltani, hazait, nemzetközit, szakmait egyaránt.”

Baán László hozzátette, szerette volna, hogy Budapesten is legyen egy széles körű preraffaelita tárlat is. „A Tavaszi Fesztivál idején, áprilisban meg fog nyílni egy nagy preraffaelita, átfogó kiállítás a Nemzeti Galériában. Ebben az évben

évforduló van, Szinyei Merse Pál születése és halálozása is,

kerek évfordulók, tehát egy nagy életműkiállítással tisztlegünk. Utolsó hasonló körülbelül 30 éve volt Budapesten” – jegyezte meg.

A Szépművészeti Múzeum főigazgatója beszélt arról is, hogy tavasszal a preraffaelita tárlattal párhuzamosan egy grandiózus egyiptomi kiállítást is terveznek. „II. Amenhotep különleges fáraósírját mutatja be, meg is építjük a modelljét, be lehet majd menni. És a fáraó korához tartozó remekművek sokaságát láthatjuk majd” – hangsúlyozta.

Baán László hozzátette,

2022-ben El Greco-kiállítást tervez a Szépművészeti Múzeum.

Patthelyzet a főváros és a kormány között

Ha a Liget-projekt valós terveivel szembesítik az embereket, a többség ellenzőből támogatóvá válik, fogalmazott Baán László, a projekt miniszteri biztosa. "Amikor megmutatják a terveket, és bemutatják a zöld arányt, hogy nem egy üres és tartalmatlan állítás, hanem valóság, abban a pillanatban a mínusz 60-70 százalék támogatás fölmegy plusz 70-re.

A valós tervek ismeretében a budapestiek 70 százaléka támogatja a Városliget-projektet mindenestül”

– fogalmazott.

Baán László szerint az új Nemzeti Galéria, a Magyar Innováció Háza és a Városligeti Színház épületeiben egyfajta patthelyzet alakult ki a főváros és a kormány között. „Korábban mind a két fél kifejezte tárgyalási hajlandóságát és nyitottságát egymás iránt, azonban a legelső Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülése előtt a Közgyűlés hozott egy határozatot, amelyben kimondta: nem kívánja megépíteni ezeket az épületeket – emlékeztetett –, tehát ez nem volt egy nyitott tárgyalási pozíció, de én azt gondolom, hosszú távon az lesz.”

A miniszteri biztos hozzátette,

a Városligeti Színház gyermekszínházként a fővárosban hiánypótló lenne.

„A gyerekszínházi, gyermek-ifjúsági kínálatban még mindig nagy szűkösség van Budapesten. Akinek kisgyereke van, pontosan tudja, hogy percek alatt elkapkodják a jegyeket egy hónapra előre. Tehát itt van helye egy újabb színháznak – hangsúlyozta. – Nem véletlen, hogy az egyik legjobb gyermek-ifjújsági színházi közösséggel, a Kolibrival együtt gondoltuk végig, pincétől a padlásig, hogy mit tudjon ez a ház. […] Itt amúgy abszolúte jogerős építési engedélyünk van, mint ahogyan a többi épületre is.”

A Magyar Innováció Háza a Közlekedési Múzeum eredeti, 1944-ben lebombázott épületének visszaépítése lenne.

„Az új Nemzeti Galéria pedig a döntő kérdés, hiszen anélkül

az egész projekt a nemzetközi láthatósági szint alá süllyedne.

Az építészeti Nobel-díjas japán SANAA építészirodának, akik a Louvre-nak is terveztek már épületet, valamint a New York-i Új Múzeum is az ő nevükhöz fűződik, szerintem ez életművük legjobb épülete” – mondta Baán László a projekt zászlóshajójának tartott új Nemzeti Galériáról.

A miniszteri biztos hangsúlyozta, az új Nemzeti Galéria nélkül a Városliget, mint kulturális negyed, nem éri el azt az erőt, ami segítene a beruházás megtérülésében.

