"Ez a döntés született" - rossz hírt kapott Törőcsik Mari

A tervekkel ellentétben idén biztosan nem mutatják be a Törőcsik Mari (83) életéről szóló színházi darabot - írta a Blikk.

A háromszoros Kossuth és kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő unokája, Járai Máté (40) álmodta meg az önálló estet, ám úgy tűnik, hiába. Úgy tudjuk, a darabban elhangzó dalokról nem sikerült egyezségre jutnia: a fiatal színésznek nemcsak a nagymamájától kellett engedélyt kérnie, hogy elénekelje Selmeczi György 80-as években írott dalait, hanem magától a zeneszerzőtől is.

"Az előadás a következő évadban biztosan nem lesz. Ez a döntés született" – mondta érdeklődésünkre szűkszavúan a színész, aki december 13-ra tervezte a bemutatót.

Egy színházi körökben járatos informátor elárulta, Selmeczivel nem sikerült dűlőre jutni.

"Úgy tudom, hogy a zeneszerző nem akarta, hogy Marin kívül bárki más énekelje a dalokat. Azokat direkt neki írta, a személyiségéhez, a hangjához passzolva komponálta meg azokat, ráadásul úgy írta a szöveget, hogy azok egy nőtől hangzanak igazán jól". Azt is elmondta, Törőcsik Mari is elkeseredett a helyzet miatt. Kíváncsi volt a darabra és az átdolgozott dalokra is. Reméli, hogy elég jól lesz még a bemutató idején, hogy megnézhesse.

