Örkény István legnépszerűbb színdarabjából opera lett

Káel Csaba fantasztikus vállalkozásnak nevezte az InfoRádióban a Tóték megzenésítését. A film- és színházi rendező, producer, a Müpa vezérigazgatója emlékeztetett rá, hogy Magyarországon ez az egyik kedvenc színházi darab, egykori tanára, Fábri Zoltán Isten hozta, őrnagy úr címmel! készített belőle filmet.

Káel Csaba arról is beszélt, hogy

mindig hatalmas kihívás, amikor egy remekműhöz hogy nyúl hozzá egy kortárs zeneszerző,

de meglátása szerint, Tóth Péter fantasztikus érzékkel ragadta meg zeneileg is a darabra jellemző groteszk humort, jól ábrázolja a karaktereket zeneileg is, és a konfliktusokat is úgy tudja kifejteni, hogy a tragikomikum végig működik a darabban.

Káel Csaba arról is beszélt, hogy a kortárs operának egy egészen egyedi irányáról van szó, a szerző használ sok idézetet, különböző népi rigmusokat, illetve Örkény korának propagandisztikus, csasztuska szerű szövegei s megjelennek az egyfelvonásosban, miközben

"az egésznek van egy nagyon jól elkapott és jól hallgatható zenei összetettsége".

Az esten felcsendül még Kenessey Jenő zenés Krúdy-története is. Arról, hogyan fér meg Krúdy és Örkény egy esten, Káel Csaba elmondta, közös szál, hogy mindkettő egy katona története. Kenessey műve - Az arany meg az asszony - szó szerint is az, hisze egy katona szerelmi története ez, amelyet a színház a színházban a módszerével idéznek meg.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd