Ezt hagyta maga után a kulturális tao megszüntetése

Nagy pofon - így jellemezte a színházi körképet készítő Privátbankár.hu a finanszírozási helyzetet azok után, hogy január 1-jével megszűnt a kulturális tao rendszere. Az érintett intézményeknek most nincs más, mint reménykedni abban, hogy az újraosztásban ők is részesülhetnek.

Az Átrium korábban 218 millió forintnyi taopénzre volt jogosult, ez a költségvetés 40 százalékát tette ki, ám

pénzhiány miatt még nem maradt el meghirdetett előadás, vendégelőadások fogadása viszont szünetel, és a fizetéseket is csökkentették, valamint csökkent a munkatársak száma

- remélik, csak átmenetileg. Áprilisban derülhet ki, mennyi pénzt kapnak az új rendszerben. Addig is üzemeltetnek egy mecénásprogramot, hogy áthidalhassák a nehézségeket.

A Stúdió K színházban költségvetésében 11,5 millió forint hiány keletkezett. Ha a programon vagy a kifizetéseken bármit változtattak volna, nem teljesítették volna a működési pályázat szerződéses feltételeit, és támogatást kellene visszafizetni, ezért a kiadásokon próbáltak spórolni, de március elsejével már eldönthetik, mi nem kerül műsorra. Egyelőre a jegyárakon emeltek csak. Nem hitelképesek, bezárni nem akarnak, úgyhogy ők is várják, hogy mi lesz az új rendszerben.

A Rózsavölgyi Szalon működésének csaknem felét adta a tao, de most bizakodóbbak, mint pár hónapja. Jegyárat emeltek, lemondtak egy februári bemutatót, de az erőforrástárca kulturális államtitkára jelzésében bíznak: érkezik az előadóművészeti többlettámogatás. Ez biztosítaná Molnár Piroska és Jordán Tamás jutalomjátékának premierjét.

A Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház sok lábon áll, a tao hiánya miatt nem fenyeget a bezárás réme, csak akkor, ha vállalhatatlanná válnak a rezsi- vagy a bérleti díjak.

Azokat az előadásokat nem veszélyezteti a taohiány, amelyek a jegybevételekből finanszírozhatók.

Az általános probléma náluk is jelen van, hogy a 2019-es évet még a taobevételekkel kalkulálva tervezték meg.

A Budapest Sportaréna nemzetközi összevetésben is kimagasló kihasználtsággal működik, 140 eseménynap és 900 ezer látogató járt ott tavaly. Ám a kulturális tao megszüntetése bizonyára ennek az üzemnek is betehet, főként azért, mert vannak nem tervezhető nézőszámú események, amelyeknek magas a költsége. Ezen események közül a koncertszervezők többet is töröltek a támogatás hiányában, mert nem vállalták a kockázatot. A bevételkiesés tízmilliós nagyságrendű, de az Aréna fenntartása nincs veszélyben.

Mi lesz?

Az Emmi honlapján már elérhető a rendelet, amelynek alapján az előadó-művészeti szervezetnek minősülő, korábban kulturális taót kapó szervezetek előadóművészeti többlettámogatást igényelhetnek. Az igénybejelentéseket a színház- és táncművészeti kategóriákban a beérkezéstől számított 30 napon belül, a zeneművészeti kategóriában a Nemzeti Komolyzenei Stratégia elfogadását követően az Emmi által kijelölt kulturális grémium bírálja el.

