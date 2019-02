Világsztárral erősít a Magyar Rádió zenekara

A megállapodás szerint José Cura három évig az MRME első állandó vendégművésze lesz mint énekes, karmester és zeneszerző - jelentette be Kovács Géza, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek ügyvezető igazgatója a José Cura részvételével zajló szerdai sajtótájékoztatón Budapesten.

Az ősszel induló koncertévadban José Cura a Müpában vezényli Verdi Requiemjét november 13-án, 2020. január 29-én pedig a Zeneakadémián saját vígoperája, a Montezuma és a rőthajú pap című darab ősbemutatóját dirigálja. Énekesként Leoncavallo Bajazzók című operájában láthatja őt a magyar közönség 2020. április 21-én Canio szerepében a Müpában Kovács János vezényletével - ismertette a programokat Kovács Géza, hozzátéve: Cura Magnificat és Ecce Homo című művét még idén ősszel hanglemezre rögzítik.

"Ez az együttműködés elsősorban a közönségnek hoz rengeteg gyümölcsöt"

- hangsúlyozta. Kitért arra is, hogy már a közös külföldi hangversenykörútról is tárgyalnak. Az ügyvezető igazgató kiemelte, hogy Vásáry Tamás továbbra is a MRME örökös zenei főigazgatója, Kovács János pedig első állandó karmestere lesz.

Kovács Géza felidézte, hogy José Cura tavaly a José Cura zenei világa című produkcióban dolgozott együtt a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával, Énekkarával és Gyermekkórusával. A nagyhéten három műve, a Modus, a Magnificat és az Ecce Homo szólalt meg.

José Cura az Ecce Homo című 45 perces, háromrészes oratóriumának ősszel kezdődő felvételéről elmondta, hogy ennek ütemezését ma kezdik el. A mű felvételén Elisa Balbo szoprán, Vesselina Kazarova mezzoszoprán, Ramón Vargas tenor és Nicolas Testé basszus működik majd közre.

Tíz nappal a felvétel elkezdése után pedig megtartják első nyilvános szereplésüket Verdi Requiem című művével, ami szintén nagy kihívást jelent - közölte a művész.

A Montezuma és a rőthajú pap című vígoperát úgy jellemezte, hogy a zene mögött egy nem annyira vicces, de csodálatos történet áll. Szerinte a mű a közönségnek jó szórakozást nyújthat, hiszen Vivaldi, Scarlatti és Handel találkozását és beszélgetését eleveníti fel. A Magyar Rádió Művészeti Együtteseivel közös terveikről elárulta, hogy többek között Németországba és Szlovéniába utaznak majd turnékörútra.