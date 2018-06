Egész nyáron a kultúráé a főszerep Óbudán

Mintegy 80 programmal, ingyenes főtéri koncertekkel, kertmozikkal, nemzetközi bluesfesztivállal és számos színházi esttel várja az érdeklődőket a 18. Óbudai Nyár.

A kulturális szolgáltatások a közösségépítést segítik, az óbudaiak pedig igénylik a helyben bemutatott színvonalas, ingyenes programokat – mondta Óbuda-Békásmegyer polgármestere a Fő téren, a nemrégiben felújított Esernyős Ház udvarán, az Óbudai Nyár sajtótájékoztatóján. Bús Balázs hozzátette, nemcsak Óbuda központjában, hanem Kaszásdűlőn, Aquincumban és Békásmegyeren is rendeznek programokat.

Kevés olyan kerület van, amely ennyi programot tud biztosítani

– emelte ki a polgármester.

Lőrincz Edina, az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a tavalyi nagy sikerű utcaszínházi előadás után idén a 3K ház előtt, a Pete Ferenc téren Shakespeare Rómeó és Júlia című klasszikusát láthatják az érdeklődők Dicső Dániel rendezésében.

A Kobuci Kertben és a Csobánka téren is lesz kertmozi, ahol magyar filmeket vetítenek a Zimmer Feritől a Kincsemig, a vetítések után pedig az alkotókkal tartanak beszélgetést. Szintén a Kobuci Kertben egyhetes nemzetközi bluesfesztivált rendeznek. Többek között fellép az Egyesült Államokból a James and Black duó, Big Daddy Wilson és zenekara, a kortárs blues világviszonylatban is legfontosabb előadói közé tartozó brit Ian Siegal, valamint az 1960-as és 1970-es évek rhythm&blues műfaját képviselő magyar VooDoo Papa Duó is.

Lőrincz Edina hozzátette, hogy a 80 programot kínáló Óbudai Nyár műsorában a legkeresettebbek az ingyenes, Fő téri koncertek.

Június 15-én az Óbudai Danubia Zenekar Summer Mix című koncertje nyitja, amelyen Britten-, Grieg-, Bartók- és Csajkovszkij-művek szerepelnek.

Június 24-én az Óbudai búcsúnak ad helyet a főtér, ahol a programokat az Alma Együttes koncertje nyitja, majd lesz játszóház Németh Bea nemezkészítő vezetésével, de nemzetiségi kórus- és táncfesztivál is.

Június 29-én ugyanitt ikonikus filmek főcímdalai hangzanak el a Csillagok, E.T. és a Potter fiú című koncerten az Óbudai Danubia Zenekar tolmácsolásában, amely John Williams zeneszerző legendás dalait szólaltatja meg.

Sound of Silence címmel július 6-án Horgas Eszter és Falusi Mariann Simon and Garfunkel dalaiból válogat.

A Hot Jazz Band július 13-án lép fel a Fő téren.

Július 20-án a Vígszínház fiúegyüttese, a Grund játszik.

Július 27-én fellép a Budapest Jazz Orchestra Queen Real Jazz estjével.

Az Óbudai Társaskör nyári programjában 17 esten várja július 4. és augusztus 5. között a látogatóit. Harsányi Mária igazgató elmondta, az idei év műsora a tradíció és nyitottság kettősségére épül. Rendhagyó lesz például Szalay Kriszta és Cserna Antal színészházaspár Jiří Menzel-estje, amelyen a világhírű cseh filmrendező írásaiból olvasnak fel és cseh dalokat adnak elő, miközben cseh csapolt söröket kínálnak a közönségnek.

Koncertet adnak a Budapesti Vonósok is, s július folyamán lesz Seress Rezső-est, Don Giovanni-előadás és klasszikus gitárkoncert, Bódy Magdi és a Freedom együttes dzsesszkoncerttel, Benedek Miklós és Ullmann Mónika pedig Simon Stephens Heisenberg című darabjával várja a közönséget.

Az Aquincumi Múzeum hagyományosan a nagyszülőknek és unokáknak szervez nyári kedvezményes programokat, idén is játsszák az ókori romok között Heinrich von Kleist Amphitryon vígjátékát Molière nyomán. Június 23-ra, a Múzeumok Éjszakájára egy új épület bemutatásával készülnek – mondta Lengyelné Kurucz Katalin a múzeum közönségkapcsolati vezetője.

Népessy Noémi, az Óbudai Múzeum igazgatója elmondta, hogy a Goldberger Textilipari Gyűjteményében a kékfestés óbudai tradícióját és a ma is működő magyar műhelyek tevékenységét mutatják be. Nyomdatechnikai bemutató, kék túra, tárlatvezetések és koncertek is várják a Múzeumok Éjszakája látogatóit.

Több kültéri tárlat is nyílik az Óbudai Nyár keretében. A Kórház utcában már megtekinthető a Templomok a talpunk alatt című kiállítás, amely Óbuda középkori képét ismerteti meg a közönséggel. Kevesen tudják ugyanis, hogy Óbuda nemcsak az ókorban, a római birodalom részeként, hanem a középkorban is jelentős város volt, akár a mainzi katedrálishoz fogható hatalmas templomok magasodtak a mai Fő tér helyén.

Az Óbudai Nyár június 15. és augusztus 31. között várja az érdeklődőket.