Svájcé lett az Arany Oroszlán

A svájci pavilon a 2018-as biennáléra közérthető és élvezhető installációt épített, amely fontos kérdést vizsgál: a lépték fogalmát az otthoni terekben - közölte a nemzetközi zsűri méltatását idézve a Velencei Biennále sajtóirodája szombaton.

Alessandro Bosshard, Li Tavor, Matthew van der Ploeg és Ani Vihervaara kiállítása a hagyományos svájci lakásépítészetet, a Wohnungsbaut veszi górcső alá, a léptékekkel és méretekkel játszva labirintusszerű, tiszta tereket létrehozva a pavilonban.

