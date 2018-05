Kihagyhatatlan programok a pünkösdi hétvégére

Családi programajánló a pünkösdi hosszú hétvégére.

Megnyílt a Fővárosi Állat- és Növénykert Holnemvolt Vár nevű, másfél hektár területen kialakított játszóparkja, amely a hosszú hétvégén már várja a kisgyermekes családokat interaktív mesevárral, állatsimogatóval és számtalan játéklehetőséggel.

Újraindult a 110 éves régi körhinta, újjáépült a régi mechanikus céllövölde, helyreállították az új, fedett lovarda homlokzatát.

Az új állatsimogató és a tengeri malacok városa mellett a "Szőrmókosban" az alpakákkal, a karavánszerájnál a kétpúpú tevékkel, a Várkertben kialakított majorságban pedig a magyar tarka marhákkal, a gyimesi racka juhokkal, valamint a mangalica sertésekkel lehet találkozni. A Nyíhangár övezetében az állatkert lovas hagyományai születnek újjá, a Macskaköves udvarban pedig kézműves-programok, egyebek közt agyagozás és pékműhely is várja az érdeklődőket.

Szombaton a Budakeszi Vadasparkban is nyílt nappal várják a családokat.A látogatók az állatkifutók kulisszái mögé is betekinthetnek,

megismerhetik a Magyarország őshonos állataival való törődés fortélyait, az állatgondozók munkáját és a háziállatok felelős tartásának szabályait is.

Az ELTE Füvészkertjében Országos Kaktuszkiállítás és vásár, valamint bonsai-bemutató várja a kertbarátokat. A kiállítás fókuszában a Mexikó középső területein honos csillagkaktuszok állnak, amelyek akár 10 centiméter nagyságú sárga virágokat hozhatnak.

A pünkösdi királynéjárás és a pünkösdi királyválasztás szokását is bemutatják hagyományőrzők vasárnap és hétfőn a Pünkösdi Örökség Ünnepén a szentendrei Skanzenben. De nem csak a pünkösdi szokásokat ismerhetik meg a látogatók, hanem ezen a hosszú hétvégén valamennyi a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe került magyarországi hagyománnyal megismerkedhetnek. Egyebek mellett

a mohácsi busójárást, a novaji remélést, a rábavidéki szlovének rönkhúzását és a mohai tikverőzést is bemutatják.

A koncertek és gyermekfoglalkozások mellett a matyó népviseletet is fel lehet próbálni és a gasztronómiai programok is interaktívak lesznek: a karcagi birkapörköltet, a borsodnádasdi molnárkalácsot és a szatmár-beregi szilvalekvárt is készíthetnek a helyi mesterekkel közösen a látogatók.

A budai Várban, a palota két legimpozánsabb teraszán is pünkösdi sokadalmat rendeznek. Együttesek váltják egymást a színpadon a Pünkösdi Néptánctalálkozón, de hagyományos

pünkösdi népi étkeket készítő látványkonyhák, hungarikumok és magyar kézműves sörterasz is várja az érdeklődőket.

A Kaláka Együttes Három Székláb című koncertjével kezdődik a három napos Pünkösdi mulatság a Várkert Bazárban. A kézműves vásár, a gasztroélmények, a streetfoodosok és a gólyalábasok mellett

Herczku Ági és Bandája, a Bohemien Betyárs és a Hiperkarma is koncertet ad.

Érdemes betérni a Testőrpalota épületébe is, ahol a Kogart Gyűjtemény kiállításán a kortárs magyar képzőművészet 100 kiemelkedő, reprezentatív műalkotását tekinthetik meg az érdeklődők.

Pünkösd hétfőn a Tabánban ingyenes családi napot rendeznek. A pünkösdi királyt itt is megválasztják, de ezen túl

Huzella Péter, a Kolompos Együttes, Szalonna és Bandája, valamint a Ghymes is koncertet ad.

Vasárnap Pünkösdi Kölyöknapot Rendez a Nemzeti Színház: kézműves foglalkozásokkal és a Zentai Magyar Kamaraszínház Ludas Matyi előadásával várják a gyerekeket. A szomszédos MÜPÁ-ban pedig a Cifra Palota ingyenes programjaival készülnek, és pünkösd vasárnap Agócs Gergely és a Fonó Zenekar közreműködésével Hetedhét Táncházat is rendeznek.