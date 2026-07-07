Manfred Weber értékelte Magyar Péter tevékenységét

A német politikus sajtótájékoztatóján arra az újságírói kérdésre válaszolt, miszerint demokratikusnak tartja-e a magyar kormányfő által kezdeményezett alkotmánymódosítási terveket, amelyek szerint azonnal leváltanák a köztársasági elnököt és az alkotmánybíróság elnökét, továbbá a miniszterelnöki tisztséget nyolc évben, az országgyűlési képviselői mandátumot pedig tizenkét évre korlátoznák.

Válaszában Weber mondta: Magyar Péter egyértelmű felhatalmazást kapott a magyar emberektől egy demokratikus választáson arra, hogy megváltoztassa az országot, és ezt a felhatalmazást hajtja végre.

Hozzátette: teljes mértékben támogatja a magyar miniszterelnököt, akit egy fontos európai ország erős és független vezetőjének nevezett.

„Magyarország büszke és fontos országa Európának, ezért teljes mértékben támogatom azt a törekvését, hogy megvalósítsa mindazt, amit a magyar állampolgároknak megígért” – fogalmazott az Európai Néppárt elnöke.