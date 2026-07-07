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Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke sajtóértekezletet tart az Európai Parlament strasbourgi épületében 2026. június 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Manfred Weber értékelte Magyar Péter tevékenységét

Infostart / MTI

Magyar Péter egyértelmű felhatalmazást kapott a magyar emberektől demokratikus választáson arra, hogy megváltoztassa az országot, és pontosan ezt teszi – jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke kedden Strasbourgban.

A német politikus sajtótájékoztatóján arra az újságírói kérdésre válaszolt, miszerint demokratikusnak tartja-e a magyar kormányfő által kezdeményezett alkotmánymódosítási terveket, amelyek szerint azonnal leváltanák a köztársasági elnököt és az alkotmánybíróság elnökét, továbbá a miniszterelnöki tisztséget nyolc évben, az országgyűlési képviselői mandátumot pedig tizenkét évre korlátoznák.

Válaszában Weber mondta: Magyar Péter egyértelmű felhatalmazást kapott a magyar emberektől egy demokratikus választáson arra, hogy megváltoztassa az országot, és ezt a felhatalmazást hajtja végre.

Hozzátette: teljes mértékben támogatja a magyar miniszterelnököt, akit egy fontos európai ország erős és független vezetőjének nevezett.

„Magyarország büszke és fontos országa Európának, ezért teljes mértékben támogatom azt a törekvését, hogy megvalósítsa mindazt, amit a magyar állampolgároknak megígért” – fogalmazott az Európai Néppárt elnöke.

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