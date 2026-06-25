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Nyitókép: zapatisthack/Getty Images

Ukrán drón okozott tüzet egy dél-orosz olajbázison

Infostart / MTI

Moszkva közlése szerint csak szerdáról csütörtökre virradó éjszaka majdnem kétszázhetven drónt szedett le az orosz égvédelem.

Tüzet okoztak a krasznodari régió poltavai olajbázisán egy drón lezuhant roncsai – közölte Alekszandr Haritonov, a Kraszoarmejszki járás vezetője csütörtökön a Max-csatornáján.

Haritonov tudatta: a helyszínen mentő- és operatív szolgálatok dolgoznak. Az előzetes közlések szerint személyi sérülés nem történt.

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője szerda éjjel közölte, hogy az irányítása alatt álló régióban egy nap alatt három civil életét vesztette, négy pedig megsebesült ukrán csapások következtében.

Az orosz védelmi minisztérium csütörtök reggeli közleménye szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 269 ukrán repülőgép típusú drónt semmisített meg 13 régió és a Fekete-tenger felett. Számos repülőtéren felfüggesztették a forgalmat.

Mihail Razsvozsajev, Szevasztopol polgármestere közölte, hogy a kikötővárosban éjfél előtt sikerül helyreállítani a szerdára virradóra megszakadt áramszolgáltatást,

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