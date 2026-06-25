Kiderült, melyek a világ legutáltabb országai – hazánk meglepő helyen szerepel a listán

A Nira Data és az Alliance of Democracies Foundation által készített Democracy Perception Index 2026-ban több mint 94 ezer ember véleményét gyűjtötte össze, 98 országból. A kutatás nemcsak azt vizsgálta, hogyan látják az emberek a világ országait, melyiknek negatív és melyiknek pozitív a megítélése, hanem azt is, hogyan értékelik saját demokratikus rendszerük működését, a választásokat, az állampolgári ismereteket és a politikai intézményekbe vetett bizalmat – írja a Pénzcentrum.

A kutatás alapján a Visual Capitalist összeállította a listát a legnépszerűbb és a legkevésbé kedvelt országokból.

Az egyik nagy meglepetés, hogy az Egyesült Államok mostanra az öt legnegatívabban megítélt országa közé tartozik.

A nettó megítélési mutató alapján az USA mínusz 16 pontos eredményt ért el, amivel olyan országok közelében szerepel a rangsorban, mint Irán, Afganisztán vagy Észak-Korea. A kutatás szerint az amerikai megítélés már második éve romlik, különösen Európában és az amerikai kontinensen.

A legnépszerűbb oldalon továbbra is a stabil, fejlett demokráciák állnak többnyire: a világ legkedveltebb országai közé Svájc, Kanada, Japán, Svédország és Olaszország került, amelyek mind kiemelkedően magas pozitív megítélési mutatóval rendelkeznek. A pozitív megítélés kiterjed olyan fejlett országokra is, mint Ausztrália és Új-Zéland, valamint jelentős ázsiai gazdaságokra, mint Szingapúr és Dél-Korea.

Magyarország is a pozitív megítélésű országok közt található +7 ponttal, bár csak a top 40-be kerültünk be, egész pontosan a 38. helyre – a régión belül Ausztria, Lengyelország és Ukrajna is előz minket.

Az Egyesült Államok és az említett közel-keleti országok meleltt India (-2) és Pakisztán (-9) egyaránt több negatív, mint pozitív választ kapott, akárcsak Nigéria (-3), Oroszország (-11) és Szaúd-Arábia (-1). Egyetlen ország sem szerepel azonban rosszabbul, mint Izrael, amelynek nettó megítélési pontszáma -24 lett. Az ország körüli viták az elmúlt években fokozódtak a Gázában, valamint Libanonban, Szíriában és az Iránban zajló konfliktusok miatt. Izraelt a negatív lista élén Afganisztán és Észak-Korea követi (mindkettő -19).