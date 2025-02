Ez a drón egészen mást tud, mint az eddigiek

Nem kimondottan harcias a neve az ukránok legújabb drónjának, hiszen a robotnak a Pljuscs, vagyis Plüss nevet adták. Feladat pedig nem az ellenséges katonák, vagy páncélosok pusztítása, hanem a harctéri kommunikáció segítése, illetve az elektronikai zavarás. Ez utóbbi talán a legfontosabb, mivel a Plüss egészen közzel lopakodhat a frontvonalakhoz és onnan tudja elnyomni az ellenséges rádióforgalmazást, vagy összezavarni és megszakítani a támadó drónok vezérlését - írja az Army Recognition.

Az ukrán, Robotized Complexes cég földi drónja 9 km/h órás sebességgel tud haladni és az induló helyétől legfeljebb 40 kilométerre képes eltávolodni. Mindössze 80 másodperc kell ahhoz, hogy bevethető legyen. Villanymotorja rendkívül csendes mozgást tesz lehetővé és kialakításának köszönhetően remekül belesimul a környezetébe, bár a 10 méteres, kitolható árbóca miatt talán mégsem annyira észrevehetetlen, mint azt a gyártó állítja.

