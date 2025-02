Forgalmas sugárútra zuhant egy repülő Sao Paulóban – videó

Helyi idő szerint pénteken reggel 7 óra 20 perckor buszba csapódott egy kényszerleszállást végrehajtó kisrepülőgép Sao Paulóban – számolt be róla a brit Metro, amit a hvg.hu szemlézett. A buszon az eddigi információk szerint nem volt utas.

A beszámoló szerint a King Air F90 típusú repülőgép a Campo de Marte repülőtérről szállt fel, ám nem sokkal később a pilóta kényszerleszállásba kezdett. A beszámolók szerint a tömegközlekedésben használt buszon épp egyetlen utas sem volt, azt viszont nem tudni, hogy az öt fő szállítására alkalmas gépen hányan ülhettek.

A brazil Globo alapján a The Sun azt írja, a balesetben legalább ketten életüket vesztették, két ember pedig megsérült.

A szemtanúk beszámolója szerint a baleset egy hatalmas robbanással járt, ami után sűrű fekete füstöt lehetett látni. A baleset egyik sérültje egy motoros, akit eltalált az egyik törmelék.

UPDATE: Sao Paulo plane crash toll rises. 2 dead, 2 injured confirmed as firefighters battle flames.



Rescue efforts ongoing, but challenging due to intense fire.



Thoughts with families of victims. #Brazil #PlaneCrash #SaoPaulo pic.twitter.com/uCfQvgOmHa