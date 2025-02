Félig kitörte a repülő ablakát az idegrohamot kapott utas - videó

Az utasoknak kellett megfékezniük egy férfit a Frontier Airlines Houstonba tartó járatán, miután teljesen megvadult, rugdosni kezdte az üléseket, és kiütötte az egyik ablak előtt levő plexit – írja az ABC News alapján a hvg.hu.

Az egyik utas elmondása szerint még csak húsz-harminc perce lehettek a levegőben, amikor egy nő megkérte a mögötte lévő férfit, hogy cseréljenek helyet. Erre a beszámolók szerint eldurrant a férfi agya és kezdett szétverni mindent maga körül. Az ABC-nek nyilatkozó Victoria Clark annyira megijedt, hogy pánikrohamot kapott, azt hitte, terrortámadás történt.

Az utasok elmondása szerint a férfi addig ütötte az ablakot, hogy végül be tudta törni a plexi egy részét. Mivel légimarsall nem volt a fedélzeten, a légiutas-kísérők egy exkatonát kértek meg, hogy segítsen megfékezni az őrjöngőt. Ő azt mondta, hogy a férfi teljesen megőrült, több nyelven sikoltozott. Ráadásul miután a plexi megvágta a kezét, minden csupa vér volt. Végül sikerült lefognia több utas segítségével, és cipőfűzőkkel megkötözték. A gép mindeközben haladt tovább Houston felé, ahol átadták a férfit a rendőrségnek.

NEW VIDEO: men acting like men on a Frontier Airlines flight from Denver to Houston Tuesday night — restraining and zip tying a maniac who broke out an interior window panel of the plane. pic.twitter.com/fz2xdfkeaR