Lemondott a szlovén rendőrfőnök

Ahogy azt már többször is említettük, az újév első heteiben sincs hiány nagy izgalmakból a hazai részvénypiacon. A blue chipek mellett a kispapírokban is adódnak jó lehetőségek a mostani optimizmus közepette. A mostani elemzésünkben egy olyan részvényt fogunk bemutatni, amely már hosszú hónapok óta egy csökkenő trendben volt, most azonban eljött a fordulat ideje, ráadásul a további emelkedést most a cég háza tájáról érkező pozitív hírek is segíthetik. A mostani kitörést látva adódik a kérdés, hogy érdemes-e most beszállni ebbe a részvénybe. Erre kerestünk választ!