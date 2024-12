Legalább két áldozata van a Görögországra lecsapó viharnak

A katasztrófavédelmi hatóságok közlése szerint legalább két ember meghalt, miután a Bora nevű vihar végigsöpört Görögországon - írja az Euronews nyomán a 24.hu.

Limnosz szigetének vezetése szerint egy 57 és egy 70 éves férfi meghalt a hirtelen kialakuló villámáradások miatt. A szigeten evakuálni kellett egy falut.

A vihar mindenütt károkat okoz az Égei-tenger térségében, a legnagyobb pusztítást azonban Rodosz szigetén vitte véghez. Több mint 600 esethez riasztották a tűzoltókat, hogy embereket mentsenek ki, illetve kiszivattyúzzák a vizet az elárasztott házakból. A görög polgári védelem hétfőig megtiltotta a szigeten a járműforgalmat, csak a tűzoltók, a mentők és a rendőrök közlekedhetnek.

Országos viszonylatban összesen 1100-szor riasztották a görög tűzoltóságot.

Mielőtt lecsapott a vihar, hosszú és száraz időszak jellemezte az országot, szokatlanul magas hőmérséklettel.

Rodoszról több súlyos videót is feltöltöttek a közösségi médiába:

#Greece: The fire service received more than 1076 evacuation and emergency calls in the last 24 hrs due to Storm #Bora, 600 of them on the island of #Rhodes, acc to the fire service spox.



A 57-year-old man died on the island of #Lemnos after he was swept away by floodwaters. pic.twitter.com/0854uLc8V0