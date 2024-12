Németh Szilárd: ha nincs orosz forrás, négy-ötszörösére ugrik a rezsiköltség itthon

Egész Európában Magyarország "a legolcsóbb" rezsiszempontból Németh Szilárd rezsicskökkentésért felelős kormánybiztos szerint, aki az InfoRádióban azt mondta: "mi fűthetünk, főzhetünk, világíthatunk a legolcsóbban, és így azt gondolom, hogy ennek a télnek is mi vághatunk neki a legbiztonságosabb körülmények között".

Emellett arra is rámutatott, "a gáztározóink csurig vannak", illetve hogy gázárban a csehek négyszer, a lengyelek három és félszer, a szlovákok pedig a románokkal együtt két és félszer annyit fizetnek, mint mi. A legdrágább Stockholm, ahol 13-szorosát fizetik a magyar áraknak. Ha az áramot nézzük, akkor a csehek magyar áraknak a négyszeresét, a lengyelek két és félszeresét, a szlovákok a kétszeresét, a románok pedig a másfélszeresét fizetik, míg a németek csaknem a négy és félszeresét.

Arról is beszélt, hogy 2013. január 1-jével indult el a rezsicsökkentés, a mostani árak 2014-re alakultak ki, tehát a magyar családok 2014 óta változatlan árat fizetnek, leszámítva a 2022-es brutális energiaválságot, amit a brüsszeli szankciók, illetve a háború okoztak.

"Ugye emlékszünk arra, hogy akkor volt 14-15-szörös a piacon a gáz és az áram ára is, de a rezsicsökkentés ekkor is védte az embereket. Ekkor rendeltük hozzá, hogy átlagfogyasztás mértékéig továbbra is mindenkinek megmaradnak a rezsicsökkentett árak, és átlagfogyasztás felett pedig szintén kedvezményes piaci áron kaphatják meg a magyar családok az áramot és a gázt" - tette hozzá Németh Szilárd.

Szerinte kijelenthető, hogy a rezsicsökkentés fenntartása gyakorlatilag háborús körülmények között és az energiaválság idején is meg tudta védeni a magyar családokat, és "így teszünk az elkövetkezendőkben, hiszen az új gazdaságpolitikát megtestesítő 2025. évi költségvetésnek is sarokköve a rezsicsökkentés fenntartása". Rá a jövő évi költségvetésben 880 milliárd forintot szabtak meg erre a célra.

Úgy értékelt, hogy a brüsszeli támadásoknál is erősebb támadások érkeznek a rezsicsökkentés ellen a hazai ellenzék részéről. "A brüsszeli álláspont mellé teljes egészében felcsatlakoztak", ami szerinte annál is inkább hiteltelen, mivel Magyar Péter és az egész brüsszeli frakció is él a rezsicsökkentés előnyeivel.

"A legdurvább támadás két nappal ezelőtt történt, amikor a háborús nyilatkozatot elfogadták az Európai Parlamentben. Akkor ezt a Tisza Párt teljes egységben, Magyar Péter vezetésével megszavazta, és ha mi nem tudunk az oroszokkal egy ilyen szankciós politika miatt megállapodni, illetve nem vehetjük igénybe ezt a piacot, akkor bizony nálunk négyszeresére-ötszörösére emelkednének abban a pillanatban a rezsiköltségek. Tehát rendkívül veszélyes, amit a Tisza Párt művel, és rendkívül veszélyes, hogy mindenáron szeretnék megszüntetni a rezsicsökkentést" – figyelmeztetett.