Újabb tömeges dróncsapás érte Ukrajnát

A Kijevet több hullámban támadó drónokat – összesen több mint harmincat – lelőtte a légvédelem, a lezuhanó roncsok azonban legalább két embert megsebesítettek, és a város több pontján tüzeket okoztak.

A Pecserszkij kerületben egy toronyház 33. emeletén található étterem gyulladt ki, a 34. emelet épületszerkezetei részben megsemmisültek. Egy egészségügyi központ területére is roncsok hullottak, amelyek tüzet okoztak. A sérültek számáról egyelőre nincs információ. A fővárosi katonai közigazgatás közlése szerint lakó-, illetve raktárépületekben, garázsokban és egy hatszintes irodaházban keletkeztek károk.

Flight of the russian - Iranian Shahed attack drone in the morning over the houses in Kyiv today. pic.twitter.com/i9wST9gbe1

Odesszában az egyik lelőtt drón roncsai megrongálták egy 11 szintes lakóház homlokzatát és ablakait, 14 parkoló autót és egy gázvezetéket – közölte Oleh Kiper kormányzó hivatalos Telegram-csatornáján. Egy 30 éves férfi könnyebben megsérült.

A fire broke out on the 33rd floor of a residential building in the Pechersk district of Kyiv following a Russian drone attack. The fire, which spread over an area of 50 square meters, has now been extinguished. There are currently no reports of casualties or injuries. pic.twitter.com/uK443awn3t