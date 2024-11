Kreml: "majd meglátjuk, hogy Donald Trump győzelme közelebb hozza-e az ukrajnai háború befejezését"

Az orosz vezetés óvatosan reagált Donald Trump győzelmére. A Kreml szerint az Egyesült Államok továbbra is ellenséges ország, és majd kiderül, hogy Donald Trump miként tudja valóra váltani az ukrajnai háború gyors befejezésére tett választási ígéreteit - közölte a Reuters.

A brit hírügynökség emlékeztet rá, hogy az Ukrajna elleni 2022-es invázió a legsúlyosabb konfliktus Oroszország és a Nyugat között az 1962-es, kubai rakétaválság óta. Akkor a karibi szigetországba telepített szovjet rakéták miatt majdnem kitört a harmadik világháború.

Donald Trump visszatérése a Fehér Házba egyelőre sok kérdést vet fel Moszkvában.

Ezek közül a legfontosabb - legalábbis a Kreml szóvivője szerint - az, hogy az új elnök valóra tudja-e váltani a választási kampányban tett ígéreteit, melyek szerint, ha megválasztják, gyorsan véget fog vetni az ukrajnai háborúnak.

"Ne felejtsük el, hogy az USA számunkra ellenséges ország, amely közvetlenül is részt vesz az Oroszország elleni háborúban"

- hangoztatta Dmitrij Peszkov. Újságírók előtt azt is kijelentette: nincs tudomása arról, hogy Vlagyimir Putyin gratulált volna Donald Trumpnak.

?‍? Peskov: "The U.S. is an unfriendly country involved in the war against Russia, Putin has no plans to welcome Trump. It is impossible to end the Ukrainian conflict overnight." pic.twitter.com/GTsCp4bRLU

Még azt is hozzátette, hogy Moszkva és Washington kapcsolatai mélyponton vannak és szerinte ezt az USA vezetése azzal javíthatná, ha megváltoztatná a külpolitikáját.

"Majd az új elnök januári beiktatását követően kiderül, hogy ez így lesz-e, és ha igen, a változás milyen irányban történik" - vélekedett az orosz elnöki szóvivő.

Orosz és amerikai diplomaták egybehangzóan úgy nyilatkoztak a Reutersnek, hogy a világ két legnagyobb atomhatalmának viszonya talán csak a hidegháború mélypontján volt a mostaninál rosszabb.

Az amerikai választások előtt az összes orosz vezető politikus arról beszélt, hogy Moszkva számára teljesen mindegy, ki lesz az USA új elnöke, ugyanakkor az állami média többször is kinyilvánította, hogy az orosz érdekek szempontjából egy Trump-győzelem hasznosabb lehet. Az Orosz Nemzeti Vagyonalap vezetője pedig azt hangoztatta, hogy a republikánus elnökjelölt sikere esélyt adhat az orosz-amerikai kapcsolatok javítására. Kirill Dmitrijev arról beszélt, hogy Trump győzelme utat nyithat a két állam viszonyának normalizálása felé.

????Kirill Dmitriev, CEO of the Russian Direct Investment Fund:



Despite a massive disinformation campaign against them, Trump and his team demonstrated unique strength and resilience by winning the presidency and control of the US Congress and Senate.



Their landslide victory… pic.twitter.com/CATKtD6ONo