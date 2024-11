Fellőtték a világ első fából készült műholdját

A különleges űrszondát a rendkívül tartós japán liliomfából (Magnolia kobus) készítették, és fémcsavarok valamint ragasztó nélkül szerelték össze. A fa műholdat a Kiotói Egyetem és a Sumitomo Forestry házépítő csapata fejlesztett ki.

Scientists in Japan are set to test the world’s first wooden satellite, LignoSat, developed by a team from Kyoto University and homebuilder Sumitomo Forestry, and will be launched on Nov. 5' pic.twitter.com/Go6sSnPXP0

A tervek szerint a LignoSat hat hónapig kerint majd a Föld körül. A japán tudósok arra kíváncsiak, hogyan reagál a fa a világűrben uralkodó szélsőséges körülményekre.

Japan sends world's first wooden satellite into orbit



SpaceX has launched a tiny wooden probe, LignoSat, into space. Japanese scientists crafted it from durable Japanese magnolia (honoki) and assembled it without metal screws or glue.



After launch, LignoSat will remain in orbit… pic.twitter.com/s1EQ2cGDXY