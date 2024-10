Meneküljön, ki merre lát - félelmetes fegyvert vetettek be az izraeliek

A Rafael cég mérnökei tervezték azt a rendszert, amivel a hagyományos, szabadesésű bombákat lehet felokosítani, és precíziós csapásmérő fegyverré alakítani – írja a The Independent. Mostanáig azonban csak keveset lehetett tudni erről a fejlesztésről, míg élőben legfeljebb csak a bomba pusztítását tudták levideózni a haditudósítók.

A legutóbb Bejrútban végrehajtott légitámadás idején viszont az AP hírügynökség munkatársának sikerült lefényképeznie egy ilyen különleges bombát, közvetlenül a becsapódás előtt. A The Independent megmutatta a képet a Human Rights Watch elnevezésű emberjogi szervezet egyik szakértőjének, Richard Weirnek. Ő állapította meg, hogy a képen egy SPICE irányított siklóbomba látható, méghozzá nagy valószínűséggel a 2000-es, vagyis kétezer font súlyú (kb. 907 kg) változat. (Van egy kisebb is, ami csak fele ekkora.) Az alábbi videón látni ahogy a bomba becsapódik az épület aljába, majd a robbanást követően a ház kártyavárként omlik össze.

Funded by the USA tax payers money, approved by Biden administration, see here Israel airstrike on residential building in Beirut Lebanon, ...as you can see people with families were living in these buildings.



Israel is a terrorist nation, needs to be nuked. ? pic.twitter.com/ZhXqlSJ5x2