Elképesztő robbantás-sorozat rázta meg Dél-Libanont – videó

Az Izraeli Hadsereg (IDF) bejelentette, hogy egy sor földalatti raktárat és a hozzájuk tartozó járatokat fedeztek fel Dél-Libanonban. Ezeket a Hezbollah szélsőséges szervezet építette és nagyon hasonlóak azokhoz, amiket a Hamász fúrt a Gázai övezet alatt. Az alagút rendszer egy része közvetlenül a Dél-Libanonban állomásozó ENSZ erők bázisai és megfigyelő pontjai közelében húzódott. Nyilvánvalóan azért, hogy ha az izraeliek megpróbálják felrobbantani a földalatti létesítményeket, akkor azzal a világszervezet katonáit is veszélybe sodorják – áll az IDF közleményében.

A nemrég feltárt alagútrendszert azonban az izraeliek sorra felrobbantják, mint azt az alábbi videó is mutatja:

The IDF has released footage of the detonation of a Hezbollah tunnel network in southern Lebanon.



Just as Gaza, southern Lebanon is full of terror tunnels. Several have been discovered near UNIFIL bases. pic.twitter.com/ZDhma144ns