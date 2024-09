A szocdemek legyőzték a szélsőjobboldalt Brandenburgban

Dietmar Woidke, a tartományt 11 éve vezető, 62 éves szociáldemokrata miniszterelnök pártja a szavazatok 30,9 százalékát szerezte meg, a második helyen végzett Alternatíva Németországnak (AfD) kis különbséggel lemaradva 29,2 százalékot ért el.

Az eredmény ismeretében Woidke azt hangsúlyozta, hogy az SPD-nek le kell vonnia a tanulságokat a választásból, "közelebb kell kerülnie az emberekhez", és már a következő hónapokban fel kell zárkóznia országos szinten is.

Fascinating result from Germany in the Brandenburg regional election.

The populist right AfD has done well but not overtaken the centre left SPD. Big gains were made by the populist anti-immigration left BSW and now the SPD now has to deal with them to stay in power.