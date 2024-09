Most Észak-Olaszországban tombol Boris - videó

A Boris nevű ciklon által okozott özönvízszerű esőzés Emilia-Romagna ugyanazon területeire zúdult, ahol már tavaly májusban is szörnyű árvizek pusztítottak. Akkor 17 ember életét oltotta ki és 8,5 milliárd eurós kárt okozott az ítélet idő - írja a The Guardian.

A brit újság arról is beszámolt, hogy a mostani heves esőzések okozta árvizek és földcsuszamlások miatt több mit ezer embert kellett kitelepíteni. Ravenna tartomány Traversara nevű településén pedig a Lamone folyó átszakította a gátat, és a vízözönben két ember eltűnt. Az iskolákban tanítási szünetet rendeltek el, mert a heves viharok miatt az utak egy része járhatatlanná vált, továbbá akadozik a vasúti közlekedés is. Több helyen a házak tetejére menekült embereket csak helikopterekkel tudták kimenteni.

Storm Boris has reached Italy - The Guardian



The Emilia-Romagna region in the north of the country has begun evacuating people due to flooding. pic.twitter.com/iy84O3R5wK