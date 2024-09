Újabb halálos áldozatai vannak a Közép- és Kelet Európát sújtó árvizeknek - videók

Az emberek tűzoltó láncba állva adogatják a homokzsákokat, hogy megerősíthessék a gátakat Wroclawban. A városnál csütörtökre várják az árhullám tetőzését - írja a Reuters. A brit hírügynökség arról is beszámolt, hogy a lengyel hadsereg drónokkal figyeli a gátak helyzetét és már több mint 14 ezer katonát vezényelt a gátakra, miközben helikopterekkel is segítik a védekezők munkáját.

?️??? Helicopters are fighting to save a flood embankment near Nysa, a city with 45k ppl.



If the flood embankment fails the city will be flooded, leading to the biggest disaster in the history of the Third Polish Republic. pic.twitter.com/aU65oZHjZg — European Liberal-Conservative (@pl_european) September 16, 2024

A Wroclawtól délre fekvő városok, mint például Lewin Brzeski lakói már megtapasztalhatták a víz erejét. Az emberek derékig érő vízben gázolva próbáltak menedéket találni, vagy a házak tetején húzták meg magukat - jelentette a helyszínről a Reuters.

2/2

1. Opole centrum

2. Czyżowice

3. Powstancow sl. Lewin brzeski

4. Krapkowice Marina pic.twitter.com/AhWhgsahzZ — BigBad (@BigBadLeo33) September 18, 2024

Csehországban már megindult az apadás, bár az ország déli részén még mindig tetőzik néhány folyó. A pénzügyminiszter azt mondta, az árvíz elvonultával szeretné, ha a parlament elfogadná a költségvetés módosítását, hogy megkezdhessék a károk felszámolását. Zbynek Stanjurat szerint még nincsenek végleges adatok, de az eddigi becslések alapján az áradások több mint három és fél milliárd eurós kárt okoztak. Az alábbi felvételek a víz visszahúzódása után készültek.

VIDEO: The northeastern Czech town of Krnov is reeling from a record flood that swept by as the Opava and Opavice rivers rose to record levels on September 15. pic.twitter.com/mV6nISFi7x — AFP News Agency (@AFP) September 17, 2024

Ausztriában is óriási károkat okoztak a megáradt folyók - számolt be a Reuters. Az osztrák kormány intézkedés csomagot fogadott el, amely egyebek közt megháromszorozza és ezzel egy milliárd euróra emeli a központi katasztrófa alapot, illetve adófizetési haladékot ad az árvízkárosult cégnek. Ezek a vállalatok kamat mentes állami kölcsönre is számíthatnak, amelynek nagysága elérheti akár a száz millió eurót is.

Devastating floods sweep Central Europe!



At least 17 dead due to Storm "Boris", one of the region's worst in decades - CNN.



Poland, Czech Republic, Romania, Austria & Hungary severely affected. #StormBoris #Floods #CentralEurope pic.twitter.com/lmMHSKDtQL — Facts Prime (@factsprime35) September 17, 2024

A bécsi kormány azt is bejelentette, hogy a következő években legalább egy milliárd eurót fognak költeni az árvízi töltések és egyéb védművek felújítására, megerősítésére.

Romániában az eddigi jelentések szerint a legtöbb kárt az ország két dél-keleti megyéje Galac (Galați) és Vászló (Vaslui) szenvedték el - írja a Reuters. Tucatnyi falu és kisváros került víz alá, ami miatt több mint 15 embernek kellett elhagynia otthonát és 6500 ház rongálódott meg.

These images show the damage left behind in Romania after Central Europe experienced massive flooding across several countries. @RedCrossRomania has distributed 20 tons of food and drinking water to people so far. pic.twitter.com/3lYqcl358W — American Red Cross (@RedCross) September 17, 2024

A bukaresti kormány 20 millió eurónyi azonnali támogatást utalt ki az árvízkárosult családoknak - írja a Reuters. A brit hírügynökség azt is megemlíti, hogy Romániában elvben kötelező olyan otthon biztosítást kötni, amely természeti katasztrófák idejére érvényes, de az érintett két megyében csak az ingatlanok 7-8 százalékra kötöttek ilyet a tulajdonosok, míg az országos átlag 23 százalék.

Szlovákiában 10 méter körüli szinten újból tetőzik a Duna, miután egy újabb árhullám vonult végig a folyamon. Az ország környezetvédelmi minisztere, Tomas Taraba nagyjából 20 millió euróra becsülte az árvíz okozta károk értékét.

A river cruise on the #Danube likely off the itinerary for tourists for a while. Here's the mighty river in spate this morning at Bratislava, the capital of Slovakia. River levels likely to get higher, as all that rain recently and today moves downstream pic.twitter.com/KwJfXsNeab — Nick's Weather Eye (@NickJF75) September 16, 2024

A Közép-Európát sújtó heves viharok már elérték Olaszországot is, ahol esőzések, erős szél és áradások miatt az ország nagy részére figyelmeztetést adtak ki.

Pescara központi városában már áradásokról számoltak be, míg az olasz meteorológiai szolgálat időjárás-riasztásai Emilia-Romagna északi partvidékére és az attól délebbre fekvő területekre - közölte a BBC.