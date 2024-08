Már Fehéroroszország is fenyegeti Ukrajnát - videó

Fehéroroszország az elmúlt napokban jelentős csapatösszevonásokat hajtott végre az ország Ukrajnával határos, Gomeli régiójában. Minszkben ezt egy hadgyakorlattal indokolták - közölte az amerikai Institute for the Study of War (ISW) kutatóközpont. A jelentős csapatmozgások azonban az ukránok szerint akár egy fehérorosz offenzíva előkészületei is lehetnek, bár ennek valószínűségét kétlik a washingtoni intézet elemzői.

Mindenesetre az ISW szerint Kijevben komoly aggodalmakat keltett, hogy a fehéroroszok többek között különleges műveleti egységeket is a határvidékre vezényeltek, főleg mert a csapatmozgások nagyon közel vannak a csernobili atomerőműhöz. Ezért az ukrán külügyminisztérium határozottan felszólította Fehéroroszországot, hogy vonja ki katonáit a térségből és ne csatlakozzon Vlagyimir Putyin háborújához.

Ukraine announces that Belarus has started deploying a large number of their troops and Wagner troops with military equipment near the border with Ukraine.#Ukraine #RussiaWar #Iran #Russia #جنوب_لبنان #الداحية #الجنوبي #Isreal #Kursk‌ pic.twitter.com/onYVUbsEnX