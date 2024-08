Őrült vérengzés Németországban, sokan meghaltak a támadásban

Médiabeszámolók szerint a sebesültek közül kilencen életveszélyes állapotban vannak.

Az észak-rajna-vesztfáliai város fennállásának 650. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen történt a támadás a késő esti órákban.

Az eset a belvárosban egy piactéren történt, ahol a koncertek számára szabadtéri színpadot állítottak fel. A környéket lezárták, a résztvevőket arra kérték, hogy hagyják el az érintett területet. Beszámolók szerint több ezer ember hagyta el a helyszínt. A város fennállásának 650. évfordulója alkalmából pénteken kezdődött fesztivál vasárnapig tartott volna, de a késelés miatt félbe szakadt.

