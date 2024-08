Friss hírek az ukrajnai front legrosszabb részéről

Az orosz határon két hete áthatoló ukránok már 28-35 kilométert nyomultak előre a Kurszki területen, és 93 települést foglaltak el. Hozzátette: Oroszország újabb csapatokat vezényel a térségbe, hogy megerősítse állásait.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a keleti frontvonalra látogatott el, és megállapította, hogy a stratégiai fontosságú logisztikai csomópontnak számító Donyeck megyei Pokrovszknál és a közeli Toreck közelében különösen "nehéz a helyzet".

Today, we discussed work with our partners on air defense — new systems for Ukraine. We’re preparing to strengthen our defenses.



Commander-in-Chief Syrskyi reported on the situation at the front, particularly regarding defense operations in the Pokrovske and Toretsk directions.… pic.twitter.com/IaUZGzW7jl