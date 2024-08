Aszódi Attila: csak a nemzetközi szakértők tudják megmondani, mi történt a zaporizzsjai atomerőműben

Vasárnap délután tűz ütött ki Európa egykor legnagyobb teljesítményű atomerőművének egyik hűtőtornyában. Ott normál esetben nincs olyan, aminek égnie kellene, tehát valamilyen rendkívüli esemény történt. Az Ukrajnában, de orosz felügyelet mellett működő zaporizzsjai atomerőműben felcsapó lángok miatt az oroszok és az ukránok is egymást hibáztatják. Előbbiek állítása szerint ukrán drón csapódott be a toronyba vagy annak környékébe, míg az urkánok szerint az oroszok a hűtőtorony belsejében autógumikat halmoztak fel és ezeket meggyújtották.

Aszódi Attila atomenergetikai szakértő, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja az InfoRádióban elmondta: nem tudni, hogy valójában mi is okozta ezt a tüzet. Az fontos, hogy azóta eloltották a tüzet, illetve hogy az atomerőműben mind a hat blokk hideg leállított állapotban van, vagyis összességében ez az esemény nem befolyásolta a blokkok nukleáris biztonságát.

Véleménye szerint csak akkor lehet majd tisztán látni, ha a telephelyen jelenlévő nemzetközi szakértőket odaengedik a hűtőtoronyba vagy annak környékére. Így kiderülhet, mi égett, vannak-e drónnyomok, vagy esetleg autógumik.

"Nehéz azt a forgatókönyvet felvázolni, ami ide tud vezetni. A hűtőtorony alapvetően egy nagy betonüst, gyakorlatilag egy hatalmas kémény, aminek az aljában a víz befecskendezésére és annak nagy felületen történő szétosztására szolgáló szerkezetek vannak, de ezen kívül más nagy gépészeti berendezés vagy olajat használó berendezés nincsen.

Enerhodar. We have recorded from Nikopol that the Russian occupiers have started a fire on the territory of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.



Currently, radiation levels are within norm. However, as long as the Russian terrorists maintain control over the nuclear plant, the… pic.twitter.com/TQUi3BJg4J