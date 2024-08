Tűz volt a zaporizzsjai atomerőmű egyik hűtőtornyában – videó

Vasárnap délután tűz ütött ki a zaporizzsjai atomerőmű egyik hűtőtornyában – írja a Telex. Erről elsők között Volodimir Zelenszkij ukrán elnök posztolt, aki az X-re azt írta: Nikopolból vették fel, hogy az oroszok tüzet gyújtottak az erőmű területén. Szerinte a sugárzási szintek most még a határértékeken belül vannak, ezt folyamatosan figyelik.

Enerhodar. We have recorded from Nikopol that the Russian occupiers have started a fire on the territory of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.



Currently, radiation levels are within norm. However, as long as the Russian terrorists maintain control over the nuclear plant, the…