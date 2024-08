Házak közé zuhant egy utasszállító, nagyon sok a halott, döbbenetes videó készült

A Voepass légitársaság egy ATR-72 típusú repülőgépe járt szerencsétlenül Sao Paulo államban, Vinhedo város térségében - hangzott el a GloboNews hírtévében.

A helyi tűzoltóság megerősítette a katasztrófa hírét, de részleteket egyelőre nem közölt.

A tévében bemutatott felvételen az látszik, hogy

Egy fás területen ér földet, ahonnét lángok csapnak fel és sűrű fekete füst száll fel.

#Breaking Following reports of a Voepass ATR 72 that crashed in Vinhedo (São Paulo, Brazil). No info so far on casualties. Updates when possible. Updates when possible. Source @aero_in pic.twitter.com/LcdGSBfCB9