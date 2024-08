Váratlanul összedőlt egy szálloda Németországban, túlélőket keresnek

Az épületben tizennégyen tartózkodtak és öten sértetlenül el tudták hagyni. Az ismeretek szerint az épületben rekedtek között súlyos sérültek is vannak. Néhányukkal sikerült kapcsolatot létesíteni. Az épületben rekedtek között egy gyermek is van, de ő sértetlen. Az áldozatot lokalizálták, de még nem tudták kiemelni. A mentőszolgálatok számos járművel vonultak ki.

PARTIAL HOTEL COLLAPSE IN KRÖV: ONE DEAD, EIGHT TRAPPED



After a hotel partially collapsed in Kröv on the Mosel, one person was found dead and eight others remain trapped, some with serious injuries, as reported by Trier police.



Rescue operations have begun, though initial