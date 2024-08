Bangladesben az elnök engedett a tüntetők akaratának

A tüntetők kedden délelőtt azzal fenyegetőztek, hogy, ha az elnök nem oszlatja fel a törvényhozást kora délutánig, akkor annak súlyos következményei lesznek, saját "szigorú programjukat" fogják végrehajtani.

Közben szabadon engedték házi őrizetéből Haleda Ziát, Banglades első női miniszterelnökét, amit szintén az államfő rendelt el még hétfő este, az átmeneti kormány megalakításáról tartott megbeszélése után.

Salute to the brave Students of Bangladesh. They've ended the 15 years long dictatorial rule of Hasina Wajid. The Indian Proxy is no longer in Dhaka!!!

