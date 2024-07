Halálos áldozatokkal járó hajókatasztrófa történt a Falkland-szigeteknél

A Szent Ilona zászlaja alatt hajózó Argos Georgia halászhajó legénységének 14 tagja életben van - mondta el Stig Ervik, a norvég Ervik Havfiske Holding igazgatója.

A hajón tíz spanyol, nyolc orosz, öt indonéz, két perui és két uruguayi tengerész volt, mindannyian 30 és 58 év közöttiek. Az igazgató nem árulta el, hogy milyen nemzetiségűek voltak a halálos áldozatok. A hajó hétfőn kért segítséget, a legénység életben maradt tagjai két mentőcsónakon menekültek, de a viharos időjárás miatt csak kedden estére sikerült kimenteni őket - közölték a brit hatóságok.

The Argos Georgia, carrying oceanographers and fishermen, including Russians on board, sank during a storm in SouthAmerica. Only 14 people were saved. The remaining 13 were either killed or considered missing-search efforts were temporarily suspended due to bad weather conditions pic.twitter.com/T83rEjaf30