Hatalmas lángokkal égett a török kirándulóhajó - drámai felvételek

A vizsgálat megállapította, hogy a tűz a gépházban keletkezett. A lángok ezután hamar elharapóztak a 20 méter hosszú, teljesen fából épült hajón. A tűz olyan gyorsan terjedt, hogy fedélzeten lévő 96 turista között pánik tört ki és többen a vízbe ugrottak. Másokat a közelben álló jachtok, illetve a török partiőrség egységei mentettek ki. A hajó tulajdonosát és a kapitányt őrizetbe vették.

A marmarisi Kecske-szigetnél horgonyzó Eagles” nevű túrahajón vasárnap csaptak fel a lángok. Bár három órai küzdelem árán sikerült eloltani a tüzet, a hajó olyan súlyosan megrongálódott, hogy végül elsüllyedt.

Yacht carrying tourists caught fire in Marmaris, Turkey



There were 110 people on board. Some people jumped into the water, while others ran to the other boats. The yacht sank. pic.twitter.com/SDB35LYf5a